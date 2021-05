Lisa de BLACKPINK: DJ Snake filtra cómo sonaría su colaboración

Bastaron cuatro segundos para emocionar al fandom de BLACKPINK. Lisa y DJ Snake tendrían una colaboración entre manos, según las últimas pistas del mismo productor francés. Tras los tuits que escribió días atrás, ahora filtró cómo sonaría la voz de la idol tailandesa en su proyecto.

El creador de “Lean On” reprodujo un fragmento del track en un software de producción musical. El canal amarillo llevó el nombre de Lisa, a quien etiquetó en la story de Instagram publicada el miércoles 19 de mayo.

“Play, play all night with you”, fue el verso que se oyó en el video, de acuerdo a los fanáticos de la estrella K-pop.

A inicios de mayo, DJ Snake compartió en su Twitter que había trabajado en una canción con Lisa. Aunque quedó pendiente la confirmación de la agencia YG, el fandom tomó las palabras del productor con ilusión.

Tuits de DJ Snake sobre Lisa. Foto: Twitter/BP Fanbase

Al no obtener más detalles del proyecto, los seguidores de BLACKPINK consideraron varios escenarios. El primero es que sea un feat de la idol K-pop para un single de DJ Snake, esta es la teoría que cobra más fuerza.

Otros esperaban que la canción vaya para el inminente debut somo solista de Lisa (programado por YG); sin embargo, un contraargumento es que la empresa coreana es sumamente reservada con los spoilers.

Así respondieron los fans BLINK a la sorpresa del autor del “Taki Taki”.

Comentarios de BLINK, fandom de BLACKPINK. Foto: Twitter

Comentarios de BLINK, fandom de BLACKPINK. Foto: Twitter

Comentarios de BLINK, fandom de BLACKPINK. Foto: Twitter

DJ Snake es un productor de EDM famoso por hits como “Turn down for what” con Lil Jon, “Get Low” con Dillon Francis, “Lean On” con Major Lazer, “Let me love you” con Justin Bieber y “Taki taki” con Selena Gomez, Ozuna y Cardi B.