GFRIEND se disuelve: integrantes envían cartas tras salir de Source Music

¿GFRIEND se disuelve? ¿Qué pasará con las integrantes? El fin de contrato de la girlband con Source Music genera toda clase de dudas sobre el futuro de Yuju, Yerin, Eunha, Sowon, SinB y Umji. A dos días de la noticia, las cantantes declararon por primera vez sobre el tema a través de cartas dirigidas a sus fans.

Las seis misivas fueron publicadas en Weverse en la noche del miércoles 19 (en horario de Corea del Sur) y todas comparten un tono nostálgico. Aunque no mencionan sus planes a corto plazo, las artistas se despiden de los seis años que trabajaron como GFRIEND.

Cartas de GFRIEND en Weverse. Foto: capturas

Sowon recordó: “Hubo momentos difíciles, pero gracias a ustedes, todo fue una oportunidad para crecer Siempre dije que sería feliz y haría que sean fans orgullosos. No sé si salió bien, pero cada día que pasé con ustedes fue valioso y estoy agradecida”.

“Es difícil contarles todo. Creo que es el fin oficial de GFRIEND, pero no el fin de nosotras. Estoy un poco preocupada por el camino que me espera, pero trabajaré duro pensando en Buddy, que siempre me apoyó”, expresó la líder.

Por otro lado, Yerin dijo: “He decidido dejar Source Music, donde estuve desde los 18 hasta los 26. Gracias al apoyo de las miembros, que son como mi familia, pude convertirme en quien soy ahora”.

“No importa lo que pase, gracias por cubrirme con amor. Pude llegar tan lejos gracias a los fans. No olvidaré este tiempo y continuaré esforzándome. Gracias por los buenos recuerdos en mis 20s”, concluyó.

GFRIEND en el 2015 con el concepto de su EP Flower Bud. Foto: Source Music

Eunha también pidió disculpas por la sorpresiva noticia y dijo ser afortunada por la fortaleza que ganó de sus fans en todo este tiempo. “Han sido los seis años más felices para mí y eso no va a cambiar. Deseo lo mejor a Buddy, a quienes amaré por siempre. Espero que nuestras vidas sean llenas de sonrisas en lugar de lágrimas”.

“Hare mi mejor esfuerzo para seguir cantando en el futuro y compensar todos esos buenos recuerdos. Este ha sido GFRIEND, gracias Buddy”, afirmó la vocalista.

Asimismo, Yuju expresó que pasar seis años de experiencias con sus compañeras, hizo que cada vivencia fuese más significativa. “A Buddy en el mundo, nunca olvidaré las expresiones y miradas que veíamos al subir al escenario. Las guardaré en un lugar cálido de mis corazones. Continuaré mostrándoles mi progreso para que no haya tristeza en esta historia”.

SinB dijo “Lamento que no pueda cumplir mi promesa a Buddy como GFRIEND, me apena y sé el peso de ello. No olvidaré el amor de los fans hasta ahora. Nunca olvidaré sus corazones y responderé a ello poco a poco con mis actividades. Estoy agradecida a Source Music por crear GFRIEND, a nuestras miembros y a Buddy. Manténganse saludables hasta volvernos a encontrar”.

La integrante de menor edad, Umji, escribió: “Me apena mucho porque imagino lo que deben estar sintiendo. Ojalá pudiera abrazar a Buddy, quienes han sido heridos por esta despedida inesperada. (...) Aunque todo aparentemente será similar a como era antes, estoy un poco ansiosa por tener que adaptarme a algo con lo que no estoy familiarizada, pero trabajaré duro para ustedes, quienes me siguen”.

“Gracias al staff que trabajó por seis años con GFRIEND y a mis compañeras, con quienes pasamos por tantas cosas juntas”, concluyó la maknae.

GFriend es un grupo musical femenino de Corea del Sur formado por 6 integrantes y creado por Source Music en 2015.​

La traducción completa de cada carta puede leerse en la fanbase @Gfriend_spain vía Twitter. La girlband terminará oficialmente su camino con Source Music el sábado 22 de mayo.