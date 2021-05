BTS: “Dynamite” tenía spoiler de “Butter”, según teoría ARMY

¿”Dynamite” contenía un spoiler de “Butter”? Tras el lanzamiento del MV teaser de la nueva y segunda canción de BTS en inglés, los fans ARMY plantearon esta pregunta que ahora cobra más fuerza por una explicación viral en TikTok.

Los famosos coreanos anunciaron la llegada de su próximo single el 26 de abril del 2021. Posteriormente, revelaron el calendario de promociones previas al D-Day.

Estas vistas incluyeron videos conceptuales, fotos individuales y grupales y, finalmente, el MV teaser que dejó más incógnitas que resoluciones respecto a lo que será la canción.

¿”Butter” será un homenaje a “Queen” así como, presuntamente, “Dynamite” fue un tributo al Rey del Pop Michael Jackson?, se preguntaron los ARMY tras escuchar el breve, pero significativo adelanto.

La referida cuestión fue planteada por la similitud entre la melodía adelantada de “Butter” y “Another one bites the dust” de la legendaria banda británica y, si bien no será resuelta hasta el estreno programado para el viernes 21 de mayo, los fans recibieron una entusiasta repuesta en redes por parte de los rockeros de amplia trayectoria.

Queen reaccionó al MV teaser "Butter", canción cuyo fragmento revelado recuerda a "Another one bites the dust". Foto: composición LR/HYBE/EMI

Otra de las grandes cuestiones que dejó el MV teaser también guardó relación con el hit de 1980 interpretado por el fallecido Freddie Mercury, pero ahora involucraba al éxito del 2020 de Bangtan.

Los conocedores de BTS y Queen creen en la posibilidad de que el septeto coreano adelantó en “Dynamite” un spoiler del parecido que tendría “Butter” con “Another one bites the dust”.

Puedes ver en el siguiente video del usuario de TikTok @sanontae la razón de esta teoría.

¿Cuándo se estrena “Butter”?

El single digital y el MV de “Butter” verán la luz el viernes 21 de mayo, a la 1.00 p. m. KST. En Perú, el estreno será a las 11.00 p. m. del jueves 20 de mayo.