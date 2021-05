BTS y ARMY deberán enfrentar el lanzamiento musical de “Butter” contra estrellas de talla mundial como Olivia Rodrigo, P!nk, Lil Nas X, Twenty One Pilots y más. Además de las metas o récords que deben de batir, el grupo K-pop y los fans quiere regresar a ser el número 1 en Billboard.

El 21 de mayo se realizarán seis estrenos musicales que colocan a la segunda canción de Bangtan a “competir en las grandes ligas”.

Twenty One Pilots vs. BTS

El primero de ellos es el de Twenty One Pilots, quienes presentarán su sexto álbum estudio titulado Scaled and icy el 21 de mayo y del cual ya adelantaron temas como “Shy awaya”, “Choker” y “Saturday”.

BTS vs. P!nk

Otra de las mega estrellas que deberá medirse contra BTS el próximo 21 de mayo será Pink, y es que la cantante lanzará su nuevo álbum All i know so far: setlist.

Como previa lanzó el tema que lleva el mismo nombre de su disco.

Lil Wayne vs. BTS

Lil Wayne hace lo propio junto a Polo G, quienes también el 21 de mayo presentarán su sencillo “Gang gang”.

Niall Horan vs. BTS

El ex One Direction también debutará una canción a dúo con Annie-Marie el 21 de mayo el cual llevaría por título “Our Song”.

El enfrentamiento en popularidad en las plataformas de música y video entre Niall Horan y BTS será uno de los temas más comentados el día de su estreno.

Lil Nas X vs. BTS

En el pasado quedó la gran emoción de ver a Lil Nas X y BTS sobre el escenario de los Grammys en 2020, ya que ahora deberán competir el 21 de mayo por quién tiene el mejor lanzamiento del año.

El tema que lanzará el cantante será “Sun goes down”.

Olivia Rodrigo vs. BTS

Pero uno de los enfrentamientos musicales más esperados por ARMY es contra Olivia Rodrigo, debido al comentario que realizó un artículo de Forbes.

BTS lanzará “Butter” el 21 de mayo y la joven artista su nuevo álbum donde tendrá éxitos conocidos como “Deja vu” o “Driver’s license”, pero también nuevas canciones como “Brutal”, “Traitor” y más.

