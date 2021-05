MAMAMOO confirma fecha de comeback para el 2 de junio

Luego de su exitoso concierto en línea, el grupo femenino MAMAMOO confirmó su regreso a los escenarios para el 2 de junio a siete meses de su último lanzamiento musical.

A través de las redes sociales, la agencia del grupo K-pop compartió la imagen del onceavo miniálbum que llevará por título Waw.

Post sobre la portada del onceavo miniálbum de MAMAMOO. Foto: Twitter

Asimismo, compartió en Twitter una fotografía conceptual del disco que tiene como protagonistas absolutas a Solar, Moonbyul, Wheein y Hwasa.

Post sobre el onceavo miniálbum de MAMAMOO. Foto: Twitter

Banner oficial del onceavo miniálbum de MAMAMOO. Foto: Twitter

En dicha imagen podemos ver a las miembros de MAMAMOO en un campo iluminado por la cálida luz del sol, revelando su encanto natural con atuendos elegantes que hacen uso de su individualidad. En particular, los cuatro miembros se encuentran observando el mismo lugar con síntomas de tranquilidad.

El grupo también lanzará el proyecto titulado 2021 Where Are We (WAW) que planea estar centrado en las vivencias que han pasado las integrantes a lo largo de los 7 años de carrera musical que han tenido y también sus pensamientos sobre el futuro.

Además del lanzamiento del onceavo miniálbum, MAMAMOO planea realizar un concierto y estrenar un documental a mediados de julio.

RBW Entertaiment promovió el debut el 19 de junio del grupo MAMAMOO con Solar, Moonbyul, Wheein y Hwasa, como integrantes. Desde entonces, las artistas han cautivado a fans y público en general por su gran talento vocal.

MAMAMOO muestra un estilo retro en fotos conceptuales de "Dingga". Foto: RBW

El décimo miniálbum de las artistas fue Travel, que fue lanzado a mediado de octubre de 2020 y tuvo éxitos como “Dingga” y “AYA”.

En una entrevista previa a su concierto en línea, Solar, Moonbyul, Wheein y Hwasa dijeron estar sorprendidas por tener fans en países que todavía no han visitado y prometieron que cuando la situación mundial se reestablezca realizarán una gira mundial.