Island: Lee Da Hee podría reemplazar a Seo Ye Ji en el nuevo K-drama

Lee Da Hee ha recibido la oferta del protagónico femenino de Island, por lo que podría convertirse en el reemplazo oficial de Seo Ye Ji en el nuevo thriller de fantasía.

El próximo K-drama de OCN generó expectativa desde el anuncio de su producción en octubre de 2020, al ser la adaptación televisiva de un famoso webtoon del mismo nombre. Más adelante, aumentó el entusiasmo por su llegada cuando se reveló que Seo Ye Ji y Kim Nam Gil asumirían el reto de interpretar los roles principales.

Salida de Seo Ye Ji de Island

La trama de Island y sus personajes estaban siendo estructuradas por producción basándose en las características de los actores.

En el caso de Seo Ye Ji, ella daría vida a Won Mi Ho, heredera del conglomerado Daehan que se convierte en blanco de los monstruos que residen en la isla Jeju, lugar donde se instala para trabajar como maestra de ética tras cometer un grave error.

Seo Ye Ji y el personaje de Won Mi Ho. Foto: kpopmap

Sin embargo, la presencia de la famosa coreana de 29 años comenzó a peligrar cuando en marzo del 2021, pocos meses después de su salto a la fama internacional por It’s okay to not be okay, fue acusada de estar involucrada en el caso de Kim Jung Hyun y más conductas censuradas por la opinión pública de su natal Corea del Sur.

Finalmente, en mayo, en medio del hiatus y el rechazo de los locales, terminó por abandonar la serie dirigida por Bae Joong.

Kim Nam Gil y el personaje de Van. Foto: kpopmap

Lee Da Hee en Island

Después de la salida de Seo Ye Ji, y los rumores ya descartados sobre la participación de Han So Hee, Lee Da Hee considera interpretar a la protagonista Won Mi Ho tras recibir la oferta de la producción.

Así lo anunció Studio Santa Claus Entertainment, agencia de la aclamada estrella de 36 años, el 18 de mayo KST.

Lee Da Hee es una actriz surcoreana de 36 años. Foto: Naver

Cha Eun Woo en Island

Otra de las figuras que se espera aparezca en este proyecto, cuyo presupuesto asciende a 20.000 millones de wones, conforme a Insight, es Cha Eun Woo.

En la próxima serie de temporada, el ídolo del K-pop y reciente estelar de True beauty evalúa interpretar a Yohan, un exorcista que carga con la culpa de no haber podido salvar en el pasado la vida de una niña.