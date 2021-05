BTS arrasa en los 2021 Webby Awards: todos los premios de Bangtan

Mientras ARMY celebraba el estreno del MV teaser “Butter” y el apoyo de la legendaria banda británica Queen, la tarde del martes 18 ET los 2021 Webby Awards anunciaron que BTS se coronó ganador en las tres categorías donde figuraba como nominado.

La premiación a lo mejor en contenidos de internet anunció a los nominados oficiales de todas sus categorías el 20 de abril ET. Ese mismo día, iniciaron la votación en línea para que los fans definan quiénes alzarán el Webby People’s Voice Awards.

Sobre este punto, el evento entrega dos premios por nominación: The Webby People’s Voice Awards, elegido por el apoyo del público a nivel global, y The Webby Awards, el cual lo otorgan en consenso los miembros de la Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales.

Segmentos de BTS han sido nominados en la edición 25 de los Webby Awards. Foto: composición WA

BTS en los 2021 Webby Awards

ARMY hizo posible que los famosos coreanos alcancen el Webby People’s Voice Awards en sus tres nominaciones: video general, variedad y realidad, por Carpool Karaoke; Música virtual y remota general, por Map of the Soul: ON:E; y Video general, eventos y transmisiones en vivo, por Dear Class of 2020

Entretanto, el pool de expertos los eligió en una de estas categorías: Música virtual y remota general por Map of the Soul: ON:E, concierto virtual que celebraron el año pasado.

Aquí compartimos contra quiénes compitió BTS en la vigésima quinta edición del evento.

Virtual & remote | Music

Diplo vs. The World - Goodby Silverstein & Partners

Adult Swim Festival goes global - Adult Swim

She Can STEM Concert - Deloitte Digital

Moses Sumney - Live from Planet Afropunk - Moses Sumney

Kiswe Powers BTS’ Innovative Virtual Concert “Map of the Soul ON:E” - Purpose Worldwide

BTS ganó los dos Webby en la categoría Música virtual y remota general . Foto: Webby Awards

Video | General video: variedades

BTS Carpool Karaoke - Viacom CBS Digital

How well do you know your IMDb - IMDb

Song Association with Miquela - Brud

Billie Eilish interview with a robot - Condé Nast Entertainment

One world: together at home - Global Citizen

BTS ganó el Webby del público en la categoría Video general, variedad y realidad. Foto: Webby Awards

Video | General video: event y live streams

World’s first virtual Green Carpet Fashion Awards 2020

Homefest: James Corden Late Late Show

Best of American Black Film

Dear class of 2020

One world: Together at home - Global Citizen