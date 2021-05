V de BTS revela nuevos detalles sobre las canciones de su mixtape KTH1

Kim Taehyung ha revelado nuevos pormenores sobre su primer mixtape KTH1 en su más reciente conversación vía Weverse con ARMY.

El vocalista barítono de BTS declaró estar reestructurando su compilatorio musical y adelantó cuántas canciones incluirá y cuáles no estarán en este esperado trabajo.

KTH1: reestructuración, número de canciones y más

Anteriormente, V afirmó que su primer mixtape, apodado KTH1, estaría conformado por 13 títulos. Según compartió, entre estas pistas se encontrarían aquellas que había adelantado en formato de fragmentos.

Sin embargo, con su más reciente actualización por Weverse anticipa que su material solo tendrá 11 canciones : 10 creadas por él mismo y una que le regalaron.

Además, conforme a su escrito en Weverse, actualmente su mixtape enfrenta una etapa de reestructuración.

“Tengo una canción que me dieron y 10 que hice yo mismo, pero comencé a no escucharlas y me preocupaba que fuera lo mismo para los ARMY, así que poco a poco voy rehaciendo (las canciones) paso a paso. Estoy trabajando duro”.

Taehyung en imagen del photobook conceptual Map of the soul ON:E. Foto: HYBE

“Umbrella” y otros adelantos no estarán en KTH1

Después de que un fan le preguntó si la última canción que lanzó en redes a modo de fragmento integraría el mixtape, V replicó que ninguno de los temas que adelantó estarán en su material.

“No voy a usar ninguna (de las canciones), solo la compartí para que ARMY pudiera escucharla. ‘Umbrella’ no es una canción que hice, es una canción que alguien me dio“, aclaró.

Respecto a este último título, fue presentado por primera vez por Kim Taehyung en julio del año pasado.

Puedes escuchar aquí el fragmento.

¿Cuándo será lanzado KTH1?

Sobre la fecha de lanzamiento del mixtape KTH1, esto fue lo que compartió el famoso coreano de 25 mucho antes de que revelarse la llegada del single en inglés “Butter”.

“Lo siento, no dentro de este año. Nuestro horario es más agitado de lo que piensas... Hay más en nuestro horario bajo la superficie. Estoy trabajando duro, ARMY”.