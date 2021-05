Jungkook de BTS: Siento presión y esto me arrastra a trabajar duro

Tras haber compartido la entrevista personal a Jin de BTS en Rolling Stone, la revista publicó un artículo de Jungkook, donde habló sobre la presión que siente como ‘Golden maknae’, su admiración por Ariana Grande, cómo ha cambiado en todo este tiempo desde que debutó como idol K-pop y cómo extraña a sus ARMY.

Rolling Stone destacó el gran talento que posee Jungkook de BTS. Foto: Hong Jang Hyun

Jungkook y “Dynamite”

Entre los diversos temas que tocó el artista de BTS, comentó sobre cómo en un principio no estaba cómodo al escuchar su pronunciación cuando cantaba “Dynamite”, pero eso fue cambiando con la práctica que le dedicó.

“Mientras grabábamos y practicábamos, me di cuenta de que todavía había cosas en las que necesitaba trabajar. Mi pronunciación no era tan buena. ¡Mi lengua no estaba lo suficientemente suelta como para pronunciar estas palabras en inglés! Pero cuanto más practicábamos, más cantábamos, la canción se volvía más familiar y más natural. Así que fue una buena experiencia de aprendizaje para mí”.

Jungkook sobre Ariana Grande

Cuando le preguntaron a Jungkook sobre qué artistas los inspiran, él mencionó a Ariana Grande.

“Tuve la oportunidad de ir a un concierto de Ariana Grande. Me impresionó mucho su presencia en el escenario. Es una persona muy pequeña, y el volumen de su canto y lo que pudo hacer fue realmente conmovedor, realmente impresionante. Y parecía algo que quería emular y de lo que quería aprender. Me hizo querer desarrollarme y seguir creciendo.”

Los fans recuerdan que exactamente hace dos años, el idol K-pop asistió a uno de sus conciertos del Sweetener World Tour. Incluso la misma intérprete de “Thank u, next” posteó una fotografía.

Post de Ariana Grande sobre Jungkook de BTS. Foto: Instagram

Jungkook como miembro de BTS

Jungkook tiene como apodo ‘Golden maknae’, mismo que le fue otorgado porque es multifacético y cada cosa que realiza lo hace “excelente”, según sus fans.

Ante este apelativo, el idol K-pop se sinceró dijo que a veces siente presión, pero lo motiva a seguir mejorando.

“La gente dice que me destaco, que soy un todoterreno. Por supuesto, me destaco en algunas áreas, pero no creo que necesariamente ayude a disfrutar de esos talentos y dones. Solo puedes mejorar en un área determinada cuando realmente prácticas, cuando realmente lo intentas, cuando te sumerges en ello. Así que realmente no quiero pensar que soy un todoterreno. Solo quiero seguir intentándolo y trabajando duro. Y, por supuesto, siento presión, pero esas presiones también pueden arrastrarme a trabajar duro y hacer lo mejor en lo que hago”.

Por otro lado, Jungkook reveló para Rolling Stone que fue “el destino” el responsable de haber elegido Big Hit antes que otras empresas y también el gran talento que posee Namjoon, líder de BTS.

“No puedo recordar claramente lo que sucedió en ese momento, pero simplemente pensé que RM era realmente genial. En ese momento, realmente no sabía mucho sobre ser cantante. Pero cuando lo vi rapear, pensé que era realmente genial e increíble. Y creo que tal vez fue el destino lo que me atrajo hacia él”.

Postal de Jungkook para Rolling Stone. Foto: Hong Jang Hyun

ARMY para Jungkook

Al ser consultado sobre qué momento fue el más alucinante que ha vivido desde que debutó como idol de BTS, Jungkook mencionó los logros obtenidos como grupo, pero recalcó la importancia que tiene ARMY en toda su carrera.

“Encabezar las listas (Billboard), ser nominado para los premios Grammy, obtener todos esos premios, fueron, por supuesto, grandes honores y grandes experiencias. Pero el mejor momento de mi vida, desde que nací hasta que muero, es ver a ARMY desde el escenario. Y eso nunca cambiará”.

