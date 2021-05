Hyebin de MOMOLAND y Marco de U&B son novios, según confirmó agencia K-pop

Hyebin y Marco son pareja, así lo confirmó la agencia de la artista de MOMOLAND para los medios coreanos. En tanto, el cantante K-pop de U&B pidió perdón en redes sociales por haber negado su relación cuando se le consultó.

Hyebin y Marco son pareja

El 17 de mayo MLD Entertainment emitió un comunicado donde afirmaba que los artistas son novios.

Traducción al español del pronunciamiento de la compañía de MOMOLAND.

“Luego de consultar a la artista, es cierto que Hyebin y Marco son pareja. No podemos dar más detalles porque se trata de su vida privada”.

¿Qué pasó con Marco?

Antes de que MLD Entertainment emitiera su comunicado, Marco de U&B negó su relación con Hyebin a través de un chat con fans, ya que se abrió un debate sobre su situación por unas fotografías.

Chat de Marco de U&B con su fans. Foto: captura Instagram

La imagen que inició las especulaciones sobre un romance con Hyebin de MOMOLAND fue una donde ambos usaban el mismo collar; asimismo, en otra, posaba el también actor cerca de una lavadora que reflejaba la supuesta silueta de una mujer.

Fotografías de Hyebin de MOMOLAND y Marco de U&B. Foto: captura Instagram

Retrato de Marco de U&B. Foto: captura Instagram

Tras el comunicado de MLD Entertainment, Marco de U&B pidió perdón por haber mentido a través de una extensa carta que escribió a sus fans desde su cuenta personal en Instagram.

Traducción del mensaje del idol tras haber negado su relación con Hyebin de MOMOLAND.

“Hola soy Marco.

Pido disculpas por preocupar a mis fans.

Ayer decepcioné a los que creyeron y me apoyaron con mis palabras y acciones en el chat abierto.

Por mi falta de experiencia es que traté de tranquilizar a mis fans con mentiras.

Por temor a que pudiera lastimar a mucha gente. Olvidé por un momento que la sinceridad es lo mejor.

Lo lamento mucho por aquellos fanáticos que se sintieron lastimados por un juicio equivocado y una explicación falsa.

La decepción y el disgusto que ya he recibido al decir que lo siento no desaparecerá, pero lo reflexionaré constantemente.

Intentaré no volver a decepcionarte, no olvidaré ni reflexionaré sobre los regaños que me envíes por mis inmaduras acciones.

Me disculpo nuevamente. Lo siento”.

Las reacciones de los fans fueron diversas. La mayoría de seguidores del artista lo apoyaron y muchos comentarios repetían la siguiente frase: “No está mal tener citas”.

Mensajes de fans al post de Marco de U&B. Foto: captura Instagram

