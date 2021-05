¿Dónde y cómo ver el día 2 de los MTV Movie Awards 2021 en vivo? BTS aspira a ganar en la segunda fecha de la premiación; si eres ARMY, no puedes perderte su participación. Por ello, aquí compartimos canales, horarios y todos los detalles de este evento que celebra lo mejor del cine y la televisión.

¿Cuándo son los MTV Movie Awards 2021?

Este año, los MTV Movie & TV Awards 2021 separaron dos fechas consecutivas para su concreción.

La primera se realizó la noche del domingo 16 de mayo ET, y en ella premiaron a los ganadores de las categorías habituales, entre estas mejor película (To all the boys: Always and forever) y mejor serie (WandaVision).

Entretanto, la segunda fecha, denominada MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED, será trasmitida 17 de mayo ET. Aquí celebrarán a los realities de televisión y otros contenidos, como los documentales musicales .

¿A qué hora son los MTV Movie Awards 2021?

Al igual que la primera fecha, MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED en vivo iniciará a las 9.00 p. m. ET.

Horario para ver los MTV Movie Awards 2021

Compartimos aquí los horarios según países.

MTV Movie & TV Awards 2021 en Perú: 8.00 p. m.

8.00 p. m. MTV Movie & TV Awards 2021 en Argentina: 10.00 p. m.

10.00 p. m. MTV Movie & TV Awards 2021 en Uruguay: 10.00 p. m.

10.00 p. m. MTV Movie & TV Awards 2021 en México: 10.00 p. m.

10.00 p. m. MTV Movie & TV Awards 2021 en Chile: 9.00 p. m.

9.00 p. m. MTV Movie & TV Awards 2021 en Bolivia: 9.00 p. m.

9.00 p. m. MTV Movie & TV Awards 2021 en Colombia: 8.00 p. m.

8.00 p. m. MTV Movie & TV Awards 2021 en Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET)

9.00 p. m. (ET) MTV Movie & TV Awards 2021 en España: 3.00 a.m. (martes 18)

¿En qué está nominado BTS para los MTV Movie Awards 2021?

BTS se encuentra nominado en la categoría Best Music Documentary, por Break the silence: The movie.

Este filme fue estrenado con gran éxito a finales del año pasado y recoge los mejores momentos del Love Yourself Tour, gira del 2019 que llevó al famoso septeto coreano a Estados Unidos, Europa, Brasil y más lugares alrededor del mundo.

Nominados a los MTV Movie Awards 2021

Junto con el trabajo de Bangtan, otros siete documentales sobre estrellas del pop, rap y más géneros musicales aspiran alzar la presea de esta categoría que contó con el apoyo de fans mediante votaciones.

Revisa aquí la lista completa de nominados a mejor documental musical de los MTV Movie Awards 2021.

Ariana Grande : Excuse me, I love you

: Excuse me, I love you BTS : Break the silence: The movie

: Break the silence: The movie Biggle: I got a story to tell

I got a story to tell Billie Eilish: The world’s a little blurry

The world’s a little blurry Demi Lovato : Dancing with the devil

: Dancing with the devil Shawn Mendes: In wonder

In wonder Taylor Swift: Miss Americana

Miss Americana Tina

The New York Times presents: Framing Britney Spears

The Bee Gees: How can you mend a broken heart

Nominados a documental de música en los MTV Movie & TV Awards. Foto: MTV

¿En qué canal pasan los MTV Movie Awards 2021?

Como el nombre del evento indica, el encargado de su trasmisión será MTV. Puedes encontrar este medio en los siguientes canales de televisión:

Movistar: 602

DirecTV: 264

Sky: Canal 70

Ver los premios MTV Movie Awards 2021 por streaming

Podrás seguir el streaming de los MTV Movie Awards 2021 por Movistar Play, Claro Video y DirecTV Go.

Además, verás novedades oficiales del evento en los canales oficiales de MTV en YouTube y Twitter (https://www.youtube.com/c/MTV/videos y @MTV, respectivamente)

Ver la participación de BTS en los MTV Movie Awards 2021. Foto: composición MTV/BIGHIT

¿Dónde se realizará los MTV Movie Awards 2021?

Los MTV Movie Awards se llevan a cabo en el teatro Palladium ubicado en Los Ángeles, California.