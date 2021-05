Jin protagoniza tercera entrevista individual de BTS para Rolling Stone

En el contexto de su nuevo lanzamiento grupal “Butter”, Jin brilló en la nueva portada y entrevista digital publicada por Rolling Stone la mañana del domingo 16 de mayo ET.

Durante la ‘interviú', el ídolo mayor de BTS se confesó ante el medio experto en material musical brindando reflexiones sobre los pasos que ha dado en el rubro en estos casi ocho años de carrera y algunos pensamientos en torno a futuros proyectos.

BTS x Rolling Stone

El 13 de mayo, la revista estadounidense reveló adelantos de lo que será la colaboración del famoso septeto coreano para la portada de su edición de junio 2021.

Tras ello, el día 14 inició en su portal web la serie de entrevistas individuales de los miembros con el lanzmiento del especial de J-Hope. Luego, el 15 le tocó el turno a Jimin.

BTS en portada de junio de Rolling Stone. Foto: Twitter/@RollingStone

Jin x Rolling Stone

Kim Seokjin fue la estrella de la tercera ‘interviú' personal titulada “BTS’ Jin on ‘rock-style songs,’ life off the road, and being very handsome” (Jim de BTS sobre canciones de rock-style, vivir fuera del camino y ser muy guapo).

El Bangtan mayor meditó sobre el año que ha estado alejado de las giras musicales junto con sus compañeros debido a la situación actual del mundo.

Externó el laso positivo, que fue haber encontrado un espacio personal para cuidarse y amarse, pero también la tristeza que produjo en él y sus maknaes no poder salir a presentar su música en otros lugares.

“Especialmente cuando estábamos de gira, no había tiempo para reflexionar sobre mí mismo y descubrir qué me da alegría, qué me relaja. Estar fuera del camino durante un año me dio la oportunidad de reflexionar realmente sobre lo que quiero y quién soy, y aprender a amarme a mí mismo. Tuve la oportunidad de dormir más y eso me hace mucho más feliz. Intenté hacer ejercicio y me di cuenta de que es algo que me gusta. Y cosas cotidianas como jugar, ver películas y cantar”.

Jin se graduó de la Konkuk University Art Design College Departamento de Cine. Foto: Rolling Stone

Sobre el dolor de alejarse de los tours, declaró: “No solo yo, sino otros miembros realmente lo sintieron. Cuando no pudimos salir de gira, todos sentimos realmente una sensación de pérdida, una sensación de impotencia y todos estábamos tristes. Y en realidad nos tomó un tiempo superar esos sentimientos”.

Al compartir esto último, salió a flote lo presentado por él en “Abyss”, su melancólico solo en el que compartió preocupaciones en el contexto de su cumpleaños 28, celebrado en diciembre del 2020.

“Como sugiere el título, me sentía muy hundido en el abismo cuando escribía la letra. Me sentía muy triste y deprimido. Pero el proceso de cantar y grabar la canción alivió muchas de esas emociones”, declaró.

Jin y la actuación

Originalmente, Jin se unió a la entonces llamada Big Hit Entertainment con el objetivo de hacer carrera en la actuación, pero debutó como ídolo del K-pop, lo que implica necesariamente tener habilidades de canto y baile.

En aquel entonces, el famoso coreano de 29 años no poseía habilidades destacadas en la materia, por lo que tuvo que entrenar desde cero.

Con respecto a su evolución en estos campos hasta el día de hoy, afirmó: “Era cierto entonces y sigue siendo cierto ahora que me cuesta más hacer las cosas que pueden resultar más naturales para los demás miembros. Me falta en muchas áreas”.

Citó como ejemplo su dificultad para aprender rápido las coreografías, debilidad que le llevó trabajar con mayor ahínco para no perjudicar a sus compañeros (llegaba antes a los ensayos o se queda tiempo extra, de forma voluntaria, para mejorar con ayuda de un profesional).

Jin de BTS actualmente tiene 29 años (edad coreana). Foto: Rolling Stone

Siguiendo su sueño original, Seokjin se especializó en actuación en la universidad, y es por ello que sus ARMY no pierden la esperanza de verlo desenvolviéndose en el rubro.

Sobre la citada posibilidad, expresó ante el conocido medio estadounidense: “Nada está tallado en piedra. Me gusta dejarme llevar y hacer lo que siento. En este momento realmente amo la música, así que creo que obviamente estoy más orientado a hacer música”.

Jin protagoniza la tercera entrevista individual de BTS para Rolling Stone. Foto: Twitter/@RollingStone

Mr. Worldwide Handsome también explicó cómo eligen las líneas en BTS, compartió un recuerdo sobre “Spring day”, lo que considera es el genio particular del fundador del imperio HYBE Bang PD y más novedades que puedes encontrar en la versión en inglés de Rolling Stone rollingstone.com/music/music-features/bts-jin-interview-cover-story-1167270/ (copiar y pegar).