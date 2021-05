Oh Jung Se dedica su premio Baeksang a Seo Ye Ji y Kim Soo Hyun

Era uno de los favoritos y se alzó como el vencedor. Oh Jung Se fue aclamado como Mejor actor de reparto (TV) en los 57th Baeksang Arts Awards por segundo año consecutivo. Kim Soo Hyun, su compañero en It’s okay to not be okay, estuvo al borde de las lágrimas al verle como ganador del trofeo.

La anécdota de la noche fue que Oh Jung Se presentó su propio galardón. Esto ocurrió porque los ganadores del año anterior fueron convocados para introducir algunas categorías. En el 2020, Oh Jung Se había triunfado como actor de reparto por When the Camellia blooms.

Los cinco nominados como Mejor actor de reparto en los Baeksang Arts Awards. Foto: JTBC

Otros nominados para este segmento fueron Kim Seon Ho por el drama Start Up, Kim Ji Hoon de Flower of evil, Lee Hee Joon de Mouse y Choi Dae Hoon de Beyond Evil.

En It’s okay to not be okay, Oh Jung Se tomó el rol de Moon Sang Tae, hermano mayor del protagonista. Su personaje tiene trastorno del espectro autista y la interpretación cálida que ofreció en el drama fue aplaudida por su sensibilidad.

A través de su discurso en el escenario de los Baeksang, el actor resaltó la sinergia con sus co-estrellas Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji.

“Un actor de reparto tiene la función de ‘ayudar’ a los personajes principales, pero en realidad parece ser lo opuesto. Ellos están bien por sí mismos, pero los actores de reparto necesitan de los protagonistas. En ese sentido, este premio solo lo recibo gracias al apoyo mis compañeros en la producción”, explicó.

Kim Soo Hyun en los Baeksang Arts Awards 2021. Foto: captura

La cámara captó la reacción de Kim Soo Hyun, quien tenía los ojos húmedos al oír a Oh Jung Se.

“Mi querido hermano Moon Gang Tae, su sonrisa y su mirada le da calidez a mi corazón. Actuamos juntos con muchas emociones en cada escena. Gracias por esos momentos. Gracias a la escritora Ko Moon Young”, añadió en referencia a Seo Ye Ji.

It’s okay to not be okay en los Baeksang Awards

El drama que aborda la salud mental había recibido ocho nominaciones en los Baeksang, sin embargo solo recogió tres victorias.

Además del reconocimiento al actor de reparto, la producción fue premiada en la categoría técnica de Arte (vestuario) y Seo Ye Ji ganó como la actriz más popular por la votación de TikTok. Ella no estuvo presente en la ceremonia como ya había confirmado su agencia.

Estas son imágenes de Oh Jung Se y Kim Soo Hyun en la alfombra roja.

Kim Soo Hyun en los Baeksang Arts Awards 2021. Foto: Ilgan Sports