BTS adelanta cómo sonará “Butter” y su significado

BTS encenderá nuevamente la escena musical con “Butter”, el sencillo que se estrena el 21 de mayo. Mientras los fans (ARMY) disfrutan la intriga de los teasers, la boyband dio detalles de la canción en una entrevista reciente para Rolling Stone.

El 2020 fue el mejor año para BTS en cuanto a logros. La lista incluyó su primer n.° 1 en el Hot 100 de Billboard con “Dynamite”, un alegre tema con estilo retro interpretado completamente en Inglés. Luego de ello, vendrían más reconocimientos históricos, como su nominación al Grammy.

Para este año, Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook vuelven con un track igual de festivo que su predecesor. Las primeras referencias señalaban que su ritmo sería disco-pop. Ahora se amplía un poco cómo sonaría este tema.

La revista señaló que “Butter” no tendrá un mensaje profundo, ya que es una canción más ligera. “Es una celebración pura de dance pop, llena de swag, como la vena retro de Bruno Mars, con capas de sintetizadores al estilo de Jam and Lewis”, describió el periodista de Rolling Stone. En las letras se escucharon frases como “smooth like butter” y “superstar glow”.

“Es muy energético y veraniego. Tiene una performance bastante dinámica”, añadió RM, el líder de BTS.

Sobre la coreografía, informó que ARMY podrá ver su primera puesta en escena en televisión el próximo 23 de mayo. BTS eligió a los Billboard Music Awards para estrenar la performance de “Butter”.

Por otro lado, el primer MV Teaser de “Butter” se verá el miércoles 19 (12.00 a. m. KST) como está indicado en el calendario oficial de comeback.

