2021 Baeksang Arts Awards: Beyond evil se consagra como mejor drama

El thriller de suspenso Beyond evil fue el K-drama más premiado en la noche de los 57th Baeksang Arts Awards. La historia de los detectives Lee Dong Sik y Han Joo Won no solo levantó el trofeo de mejor drama de TV, sino que sumó los codiciados laureles para el mejor guion y el mejor actor.

Los Premios Baeksang se realizaron el 13 de mayo, con asistencia exclusiva de los nominados como público. Al igual que en el 2020, hubo distancia social en los asientos del auditorio. Los MC fueron Bae Suzy y Shin Dong Yup.

Beyond evil era un fuerte candidato en todas sus nominaciones (7). Durante su periodo de emisión, el público comentaba la impactante performance de los actores. La historia también tenía atrapada a la audiencia, con giros inesperados para deducir la identidad de un asesino serial.

El primer Baeksang para la serie homenajeó su cautivante libreto. Kim Su Jin se coronó como la mejor guionista en una categoría donde también participaban los dramas My unfamiliar family, Flower of evil, It’s okay to not be okay y Record of youth.

Ella no pudo asistir en persona y la directora Shim Na Yeon recogió el trofeo en su representación.

Directora de Beyond Evil. Foto: captura

Mejor actor en los Baeksang Arts Awards

Otra de las categorías de difícil pronóstico fue la de mejor actor. La lista de talentos incluyó a Kim Soo Hyun, Song Joong Ki, Shin Ha Kyun, Uhm Ki Joon y Lee Joong Gi. El premio fue a manos del actor principal de Beyond evil.

Así fue el anuncio:

“Quiero dedicar este premio al staff y colegas que participaron en Monster (otro nombre de la serie). Me siento bendecido de estar parado aquí, de poder actuar. Hay temor y nervios, pero tomaré coraje para continuar ofreciendo un trabajo interesante”, dijo Shin Ha Kyun en su discurso.

Mejor drama de los Baeksang Arts Awards 2021

En el tramo final de la noche, hubo que decidir entre los mejores dramas del año. La lista muestra la calidad de proyectos que dejó la temporada anterior: Beyond evil, It’s okay to not be okay, Flower of evil, My unfamiliar family y Extracurricular (como representante de Netflix).

Beyond evil se alzó con el trofeo y completó así sus tres coronas en una de las galas más prestigiosas de la industria audiovisual.

Si todavía no has visto este thriller, puedes acceder en streaming por Viki con el nombre Más allá del mal.