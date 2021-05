Seo Ye Ji no asistirá a los Baeksang Arts Awards 2021, confirma su agencia

Seo Ye Ji decidió no presentarse en los 57th Baeksang Arts Awards. El 12 de mayo, la agencia GOLDMEDALIST puso fin a especulaciones sobre su asistencia al evento en el que ya tiene un trofeo asegurado. La protagonista de It’s okay to not be okay ha estado fuera del ojo público desde la controversia con el actor Kim Jung Hyun.

Con una gran ventaja, Seo Ye Ji se convirtió en la ganadora del premio de popularidad TikTok de los Baeksang Arts Awards. En la votación que cerró el lunes 10, la actriz se impuso con más de 780.000 votos a sus colegas. Shin Hye Sun y Kim So Hyun quedaron en segundo y tercer lugar.

Seo Ye Ji y Shin Hye Sun. Foto: composición/Baeksang

Además de este trofeo, Seo Ye Ji está nominada en la categoría principal de mejor actriz de la prestigiosa ceremonia por su interpretación de la escritora Go Moon Young en Está bien no estar bien.

Fans de la actriz se preguntaban si iría en persona a recoger su premio, pues desde abril no ha acudido a ningún evento público. Según GOLDMEDALIST: “Seo Ye Ji no irá a los Baeksang Arts Awards por razones personales”.

Esta decisión se comunica tras confirmarse que la actriz tampoco participará en el drama Island, serie en la que se le había ofrecido el personaje protagonista.

Los Baeksang Arts Awards se realizarán el jueves 13 de mayo y se transmitirán en vivo por JTBC y Tik Tok. Estrellas como Park Bo Young, Kang Ha Neul, Jung So Min y Lee Byung Hun presentarán a los ganadores en cine y televisión. Los anfitriones de la gala serán Suzy y Shin Dong Yup.

¿Qué pasó con Seo Ye Ji?

En abril, salió a la luz la relación sentimental que Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun mantuvieron en el 2018. La controversia surgió tras filtrarse conversaciones donde ella insistía a su entonces pareja que no tuviera escenas románticas o contacto físico con su coestrella del drama Time.

La agencia de Seo Ye Ji confirmó la relación y la veracidad de los chats, pero descartaron que ella haya manipulado a Kim Jung Hyun para retirarse de Time. Señalaron que el actor también había pedido a su novia evitar una escena de beso, pero solo quedó en una discusión de pareja.

Kim Jung Hyun a la izquierda y Seo Ye Ji a la derecha. Foto: Yonhap news

El 12 de mayo, Kim Jung Hyun anunció que procederá legalmente contra su agencia O& Entertainment por difamación y por haber difundido información personal respecto a los incidentes del 2018.