¿Han So Hee reemplaza a Seo Ye Ji en Island?: agencia de rookie responde

Después de que Seo Ye Ji abandonó oficialmente el drama Island, los K-media anunciaron que Han So Hee aceptó tomar el protagónico que dejó atrás la estrella actualmente alejada del rubro por cuestiones de su vida personal.

Sobre los reportes que entusiasmaron a los fans de la prometedora actriz coreana novata de 26 años, el 12 de mayo KST ha respondido de forma oficial su agencia representante.

Han So Hee, actriz de 26 años, saltó a la fama tras su actuación como villana en The world of the married. Foto: Naver

La empresa comunicó: “Los informes de que Han So Hee ha decidido aparecer en Island son falsos”.

Entretanto, también se pronunció la parte oficial de OCN, canal responsable de emitir el K-drama de fantasía que contará con la presencia de Cha Eunwoo, de ASTRO, y Kim Nam Gil en los estelares masculinos.

“Aún no hemos confirmado a una protagonista femenina para Island”, comunicó un portavoz de la empresa.

Seo Ye Ji iba a protagonizar Island con Cha Eunwoo y Kim Nam Gil. Foto: composición LR

¿Por qué Seo Ye Ji dejó Island?

La salida de Seo Ye Ji de la serie coreana basada en un famoso webtoon llegó en el contexto de su controversia por aspectos de su vida personal, los cuales emergieron después de confirmase que tuvo una relación amorosa con el también intérprete Kim Jung Hyun.

Actualmente, quien fuera una de las estrellas más queridas gracias a su desempeño en It’s okay to not be okay, se encuentra alejada de la vida pública y asume la cancelación de múltiples proyectos por el rechazo del público de Corea del Sur.

Sin embargo, no todo es negativo para la celebridad, pues a pesar del boicot su película Recalled arrasó en taquilla durante su estreno, y lidera la votación que definirá a la ganadora de popularidad femenina de los Baeksang Arts Awards 2021.

Han So Hee en I know but

Por su parte, después de su salto definitivo a la fama internacional con The world of the married, la estrella rookie Han So Hee alista el estreno de dos dramas para el 2021.

El primero de estos, I know but, es un romance coprotagonizado con Song Kang, de Love alarm, que llegará en junio por jTBC.