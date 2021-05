Cha Eunwoo: ¿dónde y cómo comprar entradas para 2021 Just One 10 Minute?

En pleno apogeo de su popularidad por su éxito como actor e ídolo del K-pop, Cha Eunwoo anunció, mediante su agencia Fantagio, la pronta llegada del que será su primer fanmeeting online en solitario desde su debut como artista: el 2021 Just One 10 Minute – Into you.

El evento virtual estará disponible para los seguidores a nivel global y ningún AROHA se lo puede perder. Por eso, aquí compartimos los detalles más importantes a tener en cuenta (plataforma de trasmisión, dónde comprar entradas, fechas y horarios, y más).

Cha Eunwoo es un cantante, modelo, MC, DJ y actor coreano de 24 años. Foto: Fantagio

¿Qué esperar del fanmeeting online de Cha Eunwoo?

Juegos, un escenario especialmente preparado y múltiples dinámicas de entretención son algunos de los detalles incluidos en el 2021 Just One 10 Minute – Into you, conforme anticipan medios coreanos como Star News.

Además, si bien no es específicamente un concierto, se espera el famoso coreano de 24 años entone canciones que ha lanzado con su grupo ASTRO o sus temas individuales, entre los que figuran “Love so fine”, el OST de su drama True beauty.

Fecha y hora del 2021 Just One 10 Minute

El fanmeeting online de Cha Eunwoo será concretado en dos fechas: el viernes 4 de junio para el público de Corea del Sur y el internacional, y el sábado 5 solo para China y Taiwán.

En ambos días iniciará oficialmente a las 8.00 p. m. KST (6.00 a.m. en Perú), pero estará disponible para su acceso desde una hora antes.

Póster promocional del fanmeeting de Cha Eun Woo. Foto: Fantagio

¿Dónde ver el fanmeeting de Cha Eunwoo?

La plataforma de trasmisión será BBANGYA TV, servicio que ha trabajado en eventos anteriores con el ídolo y su grupo (2021 ASTRO AROHA Festival [Be Mine]).

¿Cuánto cuestan la entradas?

El precio es de 38.500 won. En moneda peruana equivale a 128 soles, aproximadamente, y en dólares estadounidenses sería 34,51.

¿Dónde y cómo comprar las entradas?

La venta de entradas para el evento del ídolo K-pop inició el 7 de mayo KST y cerrará un minuto antes del inicio del show. Los fans internacionales podrán adquirirla desde la plataforma BBANGYA TV (link: https://www.bbangyatv.com/info/chaeunwoo-0604).

Para más detalles, reproducimos aquí el tutorial sencillo de @ASTRO_Spain2 (solo para pago vía PayPal).

Para Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas será vendida desde Thai Ticket Major. Entretanto, los seguidores de Japón la encontrarán en JUSETICKET y los de China y Taiwán en Music Stream.