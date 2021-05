Vincenzo: Song Joong Ki revela por qué lloró en el último día de rodaje

Dos días después de la celebración del fanmeeting online de Song Joong Ki por YouTube, llegan nuevas anécdotas y revelaciones por parte del astro coreano de la interpretación en torno a su recién culminado drama Vincenzo, con la publicación de su entrevista con YTN Star.

En la interviú, concretada el 7 de mayo, el actor coreano de 35 años detalló aspectos que convirtieron a este proyecto de tvN y Netflix en uno de los más especiales para él.

Song Joong Ki para YTN Star. Foto: YTN Star

“Hice mi debut a una edad mayor, pero, afortunadamente, recibí muchas oportunidades de trabajo y sólo tuve un corto período de oscuridad. Especialmente, sentí la presión de hacerlo bien cuando se me dio la oportunidad porque comencé tarde, Vincenzo fue mi primer proyecto que se liberó de esa presión”, introdujo.

El intérprete del antihéroe Cassano, explicó: “Debido a que los dramas se filman con un calendario apretado, existe la impresión de que es difícil. Pero Vincenzo fue una producción que me enseñó que es posible trabajar con alegría en el set sin pasarlo mal. A medida que continuamos filmando, me sentí más a gusto y me alegré de haber elegido Vincenzo”.

Song Joong Ki interpretó a Vincenzo Cassano. Foto: YTN Star

Sobre asumir el reto de caracterizar un rol con toques de comedia (uno de los principales atractivos del también cosigliere de la mafia), compartió: “Cuando elijo un proyecto, tiendo a evitar retratar una imagen que ya he mostrado. Al volver a desempeñar el mismo tipo de papel, se siente como si no estuviera mostrando ningún crecimiento, por lo que no tengo miedo de asumir nuevos desafíos, incluso si me critican por ello”.

¿Qué pasó en el último día de rodaje?

Tras el final de Vincenzo, emitido el 2 de mayo KST, se publicaron los detrás de cámaras del último día en el set de filmación.

Los fanáticos pudieron disfrutar divertidos y emotivos retratos del elenco por vez final, pero en particular captó la atención el protagonista llorando después de filmar con éxito la última escena programada.

Sobre su comentado momento, la estrella de películas y K-dramas reveló: “Yo fui el único que fue captado llorando en cámara, pero todos los actores lloraron. Fue una producción tan divertida que no quería despedirme y siempre me emociono cuando termina el rodaje final”.