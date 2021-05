Song Joong Ki cree que Vincenzo no tiene final feliz y explica su teoría

Song Joong Ki rompe el corazón de los fans de Vincenzo con su teoría. El actor no es muy optimista con respecto a lo que ocurre con los dos protagonistas en el episodio 20. ¿Podrán volver a verse en el futuro?

El viernes 7 de mayo, Song Joong Ki realizó una transmisión por YouTube estilo fanmeeting donde el K-drama fue punto clave de conversación. Al hablar con la MC Jae Jae, surgió la pregunta de cómo cambió el personaje hacia el final de la serie.

Fanmeeting de Song Joong Ki. Foto: captura YouTube

Luego de completar su venganza de Hanseok y Myunghee, Vincenzo tiene que salir huyendo de Corea del Sur para no ser atrapado por la ley.

“Actué como si él no quisiera volver a la mafia, pero las circunstancias no permitieron que se quedara con su nueva familia”, señaló.

“Honestamente, él estaba cansado de su vida anterior, y esa fue una de las razones por las que llegó a Corea. No quería volver. Más que nada, encontró a una mujer que ama y personas que quiere, así que quería establecerse, pero el destino es cruel”

Song Joong Ki enfatizó que no había otra opción. “No podía ir a Italia y ya no podía vivir más en Corea; por eso se fue a Malta. Vincenzo me despierta pena. La interpretación que hice fue con ello en mente y por eso él se ve más nostálgico”.

¿Qué pasa con su relación con Chayoung? En el montaje final, ambos se reencuentran y expresan sus sentimientos de afecto mutuo con un beso que era esperado por los fans de la serie. Sin embargo, como Vincenzo solo logró infiltrarse en Seúl por un día, la pareja tiene que separarse otra vez.

Esto ha generado varias teorías entre los espectadores. Para muchos, la invitación de Vincenzo a Chayoung para que vaya a su isla cuando quiera es una señal de que se reunirán en el futuro. De todas formas, el intercambio de miradas al distanciarse dejó una sensación melancólica.

Song Joong Ki no tiene una perspectiva optimista del final.

“En la escena del cierre, viendo las expresiones de los dos, los editores comentaron: ’¿No parece como si nunca se volverán a ver?’. Uno de los directores opinó que Chayoung quizá no podrá irse a Malta con él porque tiene su profesión en Corea, así que sí se siente como un momento triste”, explicó el actor.

La despedida de Chayoung y Vincenzo en el final de la serie. Foto: composición tvN

La escena, en realidad, podría haber transmitido una atmósfera distinta, pero fue cambiada en el momento.

“Cuando grabé la toma primero, lo hice mostrando alegría. Con un espíritu de ‘veámonos pronto, definitivamente nos volveremos a encontrar’. Lo hice así. Pero la PD pidió que se repita la toma sin mostrar emociones. Ahora que lo pienso, creo que la directora hizo lo correcto”, sentenció.