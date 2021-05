Moon Ga Young sorprende a Hwang In Yeop y le recuerda True beauty

La actriz Moon Ga Young envió una cálida muestra de apoyo a Hwang In Yeop, su coestrella en el popular drama True beauty y compañero de agencia en Keyeast. De forma ingeniosa, hizo un guiño a una escena asociada a la amistad de sus personajes Jugyeong y Seojun.

El sábado 8 de mayo, el perfil de Codecafe, una compañía de coffee trucks, compartió el carrito enviado al set de The sound of magic (Annarasumanara) donde actualmente trabaja Hwang In Yeop.

Según las fanbases del recordado Seojun, este es el primer coffee truck dedicado al actor de 31 años que llega al set. Moon Ga Young se adelantó incluso a los clubes de fans que se estaban preparando para hacer llegar sus regalos próximamente.

Carrito de café contratado por Moon Ga Young para el drama de Hwang In Yeop. Foto: codecafe en Instagram

Moon Ga Young preparó este catering para alentar a su colega en la filmación del drama musical de Netflix. En los banners y stickers dejó algunos mensajes.

“Envío mi apoyo al staff y a los actores de Annarasumanara. ¡Por favor, cuiden mucho de In Yeop!”

Regalo de Moon Ga Young para el drama de Hwang In Yeop. Foto: codecafe en Instagram

Banner con fotografías de Moon Ga Young y Hwang In Yeop en True Beauty. Foto: codecafe en Instagram

También incluyó una frase que los espectadores de True beauty no tardarán en reconocer: “Recarga de energía del tigre. Roar.”

Esto recuerda a la expresión que tenía Jugyeong en el drama para bromear con Seojun luego del incidente con su ropa interior de animal print.

La frase es la misma que escribió Jugyeong en el yeso de este personaje cuando tuvo un accidente de tránsito.

Captura de True beauty. Foto: tvN

The sound of magic

Luego de saltar a la fama internacional con el drama True beauty, Hwang In Yeop fue convocado como uno de los protagonistas de la serie Annarasumanara, producción original de Netflix.

In Yeop trabajará junto al consagrado Ji Chang Wook y la actriz Choi Seong Eun. Esta adaptación de webtoon será un drama de fantasía, de género musical.