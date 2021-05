Goo Hye Sun afirma no guardarle rencor a Ahn Jae Hyun y apoya su regreso

Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun vuelven a tomar los titulares en Corea del Sur. A un año de su divorcio formal, la actriz se refirió a su expareja en una declaración vía Instagram. El mismo día, los abogados de la actriz entablaron una demanda contra un youtuber de entretenimiento.

Desde el mediático proceso que pasaron ambos famosos, Goo Hye Sun ya retomó sus actividades artísticas. Ha sido jurado en un festival de cine y apareció en importantes programas de variedades. Sin embargo, Ahn Jae Hyun no había vuelto al espectáculo desde su drama People with flaws (enero 2020).

Este 2021, se confirmó que el actor regresaría en el reality Spring Camp, un spin off de Journey to the west. El viernes 7 de mayo se estrenó el primer episodio y Ahn Jae Hyun tuvo un emotivo reencuentro con sus antiguos compañeros.

Ahn Jae Hyun (de negro) regresa a la televisión. Foto: TVING

Goo Hye Sun en Instagram

En la mañana del 7, la recordada Jan Di de Boys over flowers sorprendió con un post de Instagram. En el texto, declara que no quería tocar el tema de su separación, pero que debía hacerlo para proteger a una amiga/amigo.

En los últimos párrafos, señala que ha perdonado todo lo que ocurrió en el pasado e invoca al público a apoyar a su expareja.

Goo Hye Sun habla de su divorcio después de un año. Foto: Instagram

Esta es la traducción:

“Como me casé con ideales éticos conservadores, el año pasado no fui capaz de entender las opiniones de la otra persona con una mente abierta. En ese momento sentí fuertes sentimientos de traición debido a razones personales.

Ahora que pienso en ello, mis acciones se basaron en emociones de aquel tiempo, lo que fue más vergonzoso del suceso en sí mismo. Debido a todo lo que pasó, no quería hablar de eso y no quería que resurgiera.

No obstante, escribo este post porque no quiero que mis amigos sean dañados. Tengo amigos y mi deber es protegerlos. En un programa dije que no tenía amigos celebridades y prefiero mantenerlos en privado. No quiero que ese amigo/amiga sea herido por mi culpa y le estoy muy agradecida

Yo ya he perdonado todo. Creo que todas las cosas que pasé me ayudaron a crecer. Por favor, apoyen a la persona que estuvo conmigo en su nuevo capítulo. El pasado es el pasado. Aunque yo no pude hacerlo, recíbanlo... incluso con sus errores”.

Goo Hye Sun retomó sus actividades artísticas en el 2020. Créditos: @kookoo900

La demanda de Goo Hye Sun a Lee Jin Ho

El viernes 7, los abogados de Goo Hye Sun informaron a la prensa local que habían presentado una demanda por difamación en contra del reportero y youtuber Lee Jin Ho.

La queja se refiere a un video que Lee publicó el lunes 3 de mayo. En este, cuestionó la veracidad de un documento firmado por un actor anónimo (A) amigo de Goo Hye Sun, quien aseguraba por escrito que había visto comportamientos afectuosos entre Ahn Jae Hyun y otra actriz (B) .

El youtuber argumentó que A nunca habría escrito el texto y que habría sido filtrado para perjudicar a Ahn Jae Hyun. Por otro lado, los representantes de Goo Hye Sun señalan tener el original del documento y que este es legítimo, aunque no fue usado en el proceso de separación de la pareja.

Reportero y YouTuber Lee Jin Ho. Foto: captura vía Naver

El divorcio de Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun

Como se recuerda, ambas estrellas se conocieron en el drama Blood, se casaron en el 2016 y en el 2019 estalló su rompimiento.

El proceso remeció a toda la industria, pues la actriz se negaba a firmar los papeles, filtró conversaciones e insinuó que su esposo le había sido infiel. Ahn Jae Hyun negó esa acusación, señaló que la relación se había hecho distante por los celos y continuó con la solicitud.

Para el 2020, luego de que ambos personajes se alejaran del ojo público, finalmente el Tribunal de Familia de Seúl declaró su divorcio por mediación de mutuo acuerdo.

Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun. Foto: Naver

.