Youngjae de GOT7 lanzará “Pop star”, OST del drama So I married an anti-fan

Los miembros de GOT7 no dejan de sorprender a sus fans con novedades individuales. En medio de las promociones de su musical debut Midnight sun, Youngjae lanzará el 7 de mayo KST un OST para la serie coreana de comedia romántica So I married an anti-fan.

Youngjae en promocional del musical Midnight sun. Foto: Naver

Conforme se ha anticipado, la canción tendrá por título “Pop star” (ver. 1) y llegará exactamente a las 6.00 p. m. KST del señalado día en simultáneo a la emisión del capítulo 3 del K-drama. En Perú, el lanzamiento será a las 4.00 a. m.

Puedes escuchar aquí el adelanto mostrado al final del segundo episodio del romance protagonizado por Sooyoung de SNSD, Choi Tae Joon y Chansung de 2PM, su excompañero de la agencia JYP Entertainment.

Proyectos de los fans por el OST de Youngjae

Los Ahgase o IGOT7, admiradores de GOT7, acompañan los proyectos de sus ídolos con actividades en redes sociales.

En esta oportunidad no será diferente, por lo que planificaron celebrar el trabajo del vocalista principal del septeto nominado a los JOOX Thailand Music Award con el hashtag #.PopStarYoungjae_OST (sin el punto al lado del símbolo #).

La citada entrada comenzará a ser tuiteada desde las 5.30 p. m. KST (media hora antes del lanzamiento musical).

Actividad de los fans por el lanzamiento de Youngjae. Foto: Twitter/@ArsMonthly

Sobre So I married an anti-fan

También llamada No one’s life is easy, el drama con Sooyoung, Choi Tae Joon y Chansung fue estrenado el 30 de abril del 2021, tras dos años y medio del rodaje.

Sigue la historia de dos almas que, tras un desafortunado encuentro que los vuelve enemigos, deben convivir como parte de un programa de variedades. Él como una estrella del K-pop que intenta renovar su imagen luego de un escándalo y ella como su supuesta antifan número número.

Al compartir momentos juntos se dan cuenta que en realidad tienen química. En esa situación sentirán que comienzan a surgir sentimientos románticos mutuos. ¿Podrá florecer su amor?

So I married an anti-fan está basado en la novela homónima publicada en 2010 por Kim Eun Jung y es dirigida por Kang Cheol Woo para Viki y iQIYI, únicas plataformas con derecho de trasmisión.