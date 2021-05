KINGDOM de Mnet reveló resultados de la segunda misión del show. En la fase llamada RE-BORN, el reto fue intercambiar canciones con otro grupo de la competencia y presentar covers. ¿Cuál fue la boyband K-pop que conquistó más votos y tuvo más views en YouTube?

Para esta etapa, SF9 preparó una impactante versión noir de “The Stealer” (THE BOYZ), mientras que la boyband liderada por Sangyeon tomó la canción “O Sole Mio” e incluyeron referencias al tango, Moulin Rouge y Game of thrones.

Kingdom: The BOYZ, BTOB, iKON. Foto: Mnet

iKON eligió la canción “Inception” de ATEEZ y su stage fue inspirado en la famosa película del mismo nombre. ATEEZ eligió el hit “Rhythm ta” y el concepto adoptado recordó a la serie La casa de papel.

BTOB interpretó “Back Door” de Stray Kids con un arreglo estilo rock y su stage llevó a los espectadores a un recorrido ‘tras bambalinas’. Por su parte, Stray Kids cantó “I’ll be your man” en una conmovedora puesta en escena.

Ranking de Re-born

Durante el episodio 5 se reveló la primera mitad de los resultados: el ranking de los jueces y la autoevaluación entre artistas. En el primer criterio, lidera ATEEZ, mientras que la calificación de pares escogió a SF9 y a BTOB como los mejores de la ronda.

Luego de una semana, con todas las presentaciones publicadas en YouTube, la producción de KINGDOM mostró la tabla con el ranking de visualizaciones (10%) y votación global por Whosfan (40%). Al igual que en la primera fase, Stray Kids vuelve a liderar en estos dos criterios.

Ranking de KINGDOM, misión 2. Foto: Mnet

Ranking Re-born: views de YouTube (10%)

Stray Kids iKON ATEEZ THE BOYZ BTOB SF9

Ranking Re-born: votos globales (40%)

Stray Kids THE BOYZ BTOB iKON SF9 ATEEZ

Aún no se ha proclamado al ganador oficial de esta ronda de KINGDOM.

¿Cuándo saldrán los resultados finales de Kingdom?

Aunque ya se publicó el ranking detallado de la segunda etapa, todavía no se ha ponderado el puntaje total. Según comunicó Mnet, el ranking final de las dos primeras misiones (To the world y Re-born) se les comunicó a los grupos en la tercera grabación realizada el martes 4.