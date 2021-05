Los actores Yoo Seung Ho y Hyeri, de Girl’s Day, fueron confirmados como protagonistas de Thinking of the moon when the flower blooms, un nuevo K-drama del género sageuk (histórico) que llegará en los próximos meses del 2021 por KBS.

Además, se anunció la presencia de Kang Mina, exmiembro de Gugudan, y Byun Woo Seok, de Record of youth, quienes mostrarán por primera vez su química como pareja secundaria.

Actor coreano Yoo Seung Ho. Foto: Story J Company

¿De qué trata Thinking of the moon when the flower blooms?

Dirigida por Hwang In Hyuk (Doctor prisoner) y con el guion de Kim Joo Hee, la serie coreana también llamada When flowers bloom, I think of the moon está ambientada en el punto álgido de la prohibición impuesta por la dinastía Joseon.

Seguirá la vida de tres personas que irán contra las restricciones al priorizar sus deseos y necesidades humanas: un inspector que busca recuperar el estatus de su familia, una mujer noble que fabrica alcohol para pegar las deudas de los suyos y un príncipe heredero que trepa los muros para conseguir la ilícita bebida. Estos personajes descubrirán un secreto que hará peligrar sus vidas tras un encuentro fortuito en un almacén ilegal de licor.

Personajes de When flowers bloom, I think of the moon

Yoo Seung Ho será Nam Young, un sobresaliente inspector de integridad y creencias férreas. Es conocido como la personificación de los cuatro libros y los cinco clásicos del confucianismo. Sin embargo, caerá en un gran estado de desconcierto después de conocer a Kang Ro Seo.

Yoo Seung Ho es un actor coreano de larga trayectoria a pesar de su juventud. Foto: Naver

La actriz Hyeri se encargará de interpretar a Kang Ro Seo, quien remece el mundo de Nam Young. Ella es descrita como una mujer de origen noble que no dudará en trabajar en cuanto oficio se presente para saldar, como cabeza de hogar, la gran deuda de su familia que pierde prestigio ante la sociedad.

La popularidad de Hyeri como actriz creció al protagonizar el drama Reply 1988. Foto: Naver

Por su parte, Byun Woo Seok dará vida a Lee Pyo. Él es un príncipe que aspirará a la corona tras la muerte del heredero original. Es descrito como un ser capaz de iluminar el mundo con su sonrisa y que aparenta tenerlo todo; sin embargo, no puede deshacerse de su gran vicio: el alcohol. Por ese motivo, no dudará en saltar los muros del palacio con tal de satisfacer su necesidad.

Byun Woo Seok recientemente fue el second lead de Record of youth. Foto: tvN

Finalmente, Kang Mina será Han Ae Jin, la obstinada y única descendiente directa de una familia noble, quien se niega a hacer lo que odia y debe concretar definitivamente todo sus deseos (entre estos se encuentra conseguir un esposo de rostro guapo).

Mina, exmiembro de Gugudan. Foto: Naver

Estreno de When flowers bloom, I think of the moon

El nuevo drama concretó recientemente su lectura de guion con el fin de iniciar el proceso de rodaje durante mayo y emitir el primer capítulo, por KBS, en la segunda mitad del 2021.