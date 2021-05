Song Joong Ki en Vincenzo: “Me encariñé con Chayoung al actuar juntos”

La dupla de Song Joong Ki y Jeon Yeo Been en Vincenzo dejó evidencia la magia que logra un buen casting. El drama coreano se despidió de Netflix con un impactante capítulo 20 que llegó a ser tendencia en redes. Tras el final, el actor que interpretó a Vincenzo Cassano habló de su experiencia con su compañera de rodaje.

Yeo Been interpretó a Hong Chayoung, una abogada de energía desbordante que le pide ayuda a Vincenzo para castigar a Babel, un conglomerado empresarial que esconde atrocidades con la corrupción del sistema.

Poco a poco, el consigliere y su aliada comenzaron a confiar el uno en el otro y efectuaron planes brillantes para vencer a sus enemigos. Los momentos de comedia, la complicidad entre ambos personajes y la línea amorosa que se construyó con mucha sutileza mantuvo atentos a los espectadores del drama.

En entrevista con E-Daily, se le preguntó al actor con qué miembro del elenco tuvo la mejor química y la respuesta de Song Joong Ki fue contundente.

“Claramente la número 1 es Jeon Yeo been y Hong Chayoung sin importar qué. No puedo evitar que otros actores estén decepcionados, pero es un hecho innegable. El personaje de Chayoung era muy adorable y me encariñé con ella al actuar juntos. Tanto Jeon Yeo Been como Chayoung me agradaron mucho”, afirmó.

Para ejemplificar la dinámica entre ambos, Song Joong Ki compartió un dato tras bambalinas del K-drama. Al hablar de la escena que recuerda con más intensidad, se refirió al momento en que Vincenzo vio el cuerpo inerte de su madre biológica mientras Chayoung lo acompaña.

Este clip pertenece al episodio 17 de Vincenzo.

“Es memorable debido a Jeon Yeo Been. Es una escena después de que tomo venganza y debo identificar el cuerpo de mi madre, así que las emociones de Vincenzo son importantes. El foco está en él”, detalló.

Song explicó que su inmersión en este momento se apoyó en su coestrella: “Ella estuvo llorando desde el ensayo hasta la última toma de la escena. Estaba tan agradecido con ella porque pude adoptar mis emociones correctamente. Sentí que es una actriz muy dedicada y en ese momento su sinceridad se ganó mi admiración”.