Luego del anuncio de los nominados a los JOOX Thailand Music Award 2021, los organizadores del evento abrieron las votaciones el 26 de abril. Puedes apoyar a Bright, Win, BTS, BLACKPINK y más artistas que están participando.

Si todavía no sabes cómo votar en los JTMA 2021, llegaste al lugar correcto. Aquí te explicamos todo lo que deberás tener en cuenta para apoyar a tu idol favorito.

¿Cuándo son los JOOX Thailand Music Award?

Los organizadores de la premiación informaron que la ceremonia central se llevará a cabo el viernes 28 de mayo en Tailandia. El horario todavía no ha sido confirmado.

El 28 de mayo se realizarán los JOOX Thailand Music Award 2021. Foto: web JOOX

¿Hasta cuándo puedo votar?

Las votaciones iniciaron el 26 de abril y terminarán el 9 de mayo (según el horario de Tailandia).

Banner de los JOOX Thailand Music Award 2021. Foto: JOOX

¿Cómo votar en los JOOX Thailand Music Award?

En respuesta a tu pregunta sobre cómo votar en los JOOX Thailand Music Award, lamentamos informar que solo se habilitó esta opción en Tailandia, pero podrías apoyar utilizando un conocido programa.

Entérate los artistas que han sido nombrados para los JOOX TMA 2021. Foto: composición/LR

¿Qué es VPN?

VPN es un programa que facilita al usuario acceder a la red de cualquier región del mundo en la actualidad. Aquí te brindamos un breve tutorial.

Puedes descargar cualquier VPN como FlyVpn o PandaVpn (hay varias opciones)

Luego bajas https://joox-music.uptodown.com/android/descargar

Cuando ya lo hayas habilitado, seleccionas Tailandia

Ya puedes ingresar directamente a la página oficial para votar https://www.joox.com/th/jtma2021

¿Cómo votar con VPN?

El fandom BrightWin LatinAmerica compartió un pequeño tutorial traducido al español sobre cómo votar luego de instalar un servidor de VPN en tu computadora o celular.

Publicación original: https://twitter.com/brightwinLAT/status/1387100249718669314 (copia y pega el link).

Cómo votar en los JOOX Thailand Music Award 2021. Foto: BrightWin LatinAmerica

También puedes guiarte con las instrucciones que brinda la misma web de JOOX.

Instrucciones para votar en los JOOX Thailand Music Award 2021. Foto: JOOX

Ingresa fácilmente desde el código QR, elige la categoría, a tu artista favorito y listo.

Código QR para votar en los JOOX Thailand Music Award 2021. Foto: JOOX

Nominados a los JOOX Thailand Music Award

Bright y Win

Bright Vachirawit y Win Metawin han sido nominados en la categoría Top social artist (Top artista social). Asimismo, el intérprete de Sarawat fue mencionado en Song of the year (Canción del año) y New artist (Artista nuevo).

Nominados a Top artista social del año en los JOOX Thailand Music Award 2021. Foto: Joox

Idols K-pop