El Instituto de Investigación de Reputación Corporativa de Corea del Sur publicó la lista de los 30 artistas de K-dramas más populares en renombre de marca del mes de mayo de 2021.

Ellos son los actores del puesto 11 al 30 en el ranking: Kim Myung Min, Nana, Kim Hyun Joo, Kim Ok Bin, Yeo Jin Gu, Kim Beom, Ji Hee, Kim Yeo Jin, Shin Ha Gyun, Lee Min Ki, Kim Eui Seong, Ryu Hye Young, Hong Eun Hee, Jeon HyeBin, Lee Hee Jun, Lee So Yeon, Choi Yeo Jin, Chae Yeon, Jo Seung Woo y Park Ju Hyun.

A continuación, te presentamos la lista descendente de los 10 actores coreanos más populares del mes.

10. Esom

Como Kang Ha Na en Taxi driver, Esom obtuvo el décimo lugar en mayo de 2021.

9. Park In Hwan

El actor de 77 años se ganó el cariño del público tras su papel en Navillera junto a Song Kang.

Aquí un video de Park In Hwan interpretando a Sim Deok Chul.

8. Jung Yong Hwa

El regreso a los dramas de Jung Yong Hwa lo ubicó en octavo lugar del ranking de popularidad.

Aquí un extracto de la participación del actor como Oh In Beom en Sell your haunted house .

7. Pyo Ye Jin

Taxi driver ubica su segunda actriz en el ranking de brand reputation: Pyo Ye Jin.

Aquí la actriz interpretando el tema “A walk”, tercer OST del K-drama.

6. Lee Seung Gi

El drama de suspenso de tvN Mouse se ha vuelto uno de los más populares y tiene como protagonista a Lee Seung Gi, el actor que ocupa el sexto puesto en este top.

5. Ok Taecyeon

Jang Jun Woo en Vincenzo se convirtió en uno de los villanos más odiados y el actor que dio vida a este polémico personaje fue Ok Taecyeon.

El artista sorprendió a su fanaticada, ya que dio un giro a los personajes que ha interpretado en sus últimos dramas.

4. Song Kang

Luego de Love alarm, Song Kang generó críticas positivas con Navillera junto a Park In Hwan de tvN.

El afamado actor se ubica en el cuarto lugar del ranking de reputación.

3. Jang Na Ra

Daebak real state de KBS volvió a Jang Na Ra una de las actrices más solicitadas en lo que va del 2021.

2. Lee Je Hoon

El protagonista de Taxi driver , Lee Je Hoon, se consagró en el segundo lugar del ranking de reputación en mayo.

1. Song Joong Ki

Y el primer lugar fue para Song Jong Ki, quien cautivó al público con su interpretación del abogado coreano-italiano de la mafia para Vincenzo.