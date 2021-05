Seo Ye Ji: cancelan aparición de actriz en Island tras caso de Kim Jung Hyun

El 20 de octubre se anunció por todo lo alto que Seo Ye Ji se convertiría en protagonista del drama Island, tras el éxito rotundo de It’s okay to not be okay. Sin embargo, luego de que se confirmara su relación con Kim Jung Hyun y la controversia sobre su personalidad, Golden Medalist anunció que fue cancelada su aparición en dicha producción.

Seo Ye Ji es una actriz, modelo y MC coreana de 31 años. Foto: Gold Medalist

Luego de varios rumores, el 4 de mayo, la agencia de la actriz coreana informó que no formará parte del elenco de la producción que iba a compartir con Kim Nam Gil y Cha Eun Woo de ASTRO.

Cha Eunwoo y Seo Ye Ji juntos por primera vez en un drama para OCN. Foto: composición LR / Dispatch / tvN

“Seo Ye Ji llegó a un acuerdo final para no aparecer en Island”, comunicó Golden Medalist.

Ante la cancelación, OCN, productora del K-drama, ya habría iniciado el proceso de casting para el reemplazo de Seo Ye Ji.

Como se recuerda, a mediados de abril la actriz de It’s okay to not be okay fue relacionada a la polémica de Kim Jung Hyun, quien tuvo comportamientos hostiles con sus compañeros de trabajo en 2008 debido a un presunto mandato de su pareja.

Kim Jung Hyun a la izquierda y Seo Ye Ji a la derecha. Foto: Yonhap news

La novia de aquel entonces del actor de Time fue Seo Ye Ji y ante esta controversial revelación, Golden Medalist admitió que ambas estrellas fueron pareja, pero negó un posible caso de manipulación.

Posterior a esto, la actriz empezó a perder millonarios contratos con reconocidas marcas de moda, belleza y salud.

Seo Ye Ji para marca de mascarillas. Foto: AER mask

Desde entonces, Seo Ye Ji ha evitado participar en eventos públicos con presencia de periodistas. Por ello, fue ausente en la gala durante la presentación de su película Recall.