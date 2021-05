Mayo del 2021 ha llegado y en este mes Netflix alista para sus usuarios fans de las producciones de Asia el estreno de numerosos K-dramas, la segunda temporada de un esperado lakorn y un C-drama.

Conoce en esta nota cuáles son estas series asiáticas que ingresan al servicio streaming, sus sinopsis, actores protagonistas y respectivas fechas de lanzamiento.

Girl from nowhere 2 / La chica nueva 2

Fecha de estreno: 7 de mayo

Los estrenos de dramas en Netflix para mayo inician con la esperada segunda temporada de Girl from nowhere (2018). También conocido en Latinoamérica como La chica nueva 2, seguirá las nuevas osadías de la misteriosa colegiala Nanno en su lucha por vengar a víctimas de violencia escolar.

Este drama tailandés de antología está inspirado en casos reales de bullying y es protagonizado por la actriz, modelo y cantante Chicha Amatayakul.

Mine / Es mío

Fecha de estreno: 8 de mayo (algunas regiones)

Mine sigue a dos concuñadas relacionadas al poderoso Hyowon Group que, en su camino por intentar encontrar su verdadera identidad fuera de los prejuicios de la sociedad, deberán hacer cara al cambio radical que supone en sus vidas la llegada de una profesora privada y una nueva empleada.

Este drama es escrito y dirigido por mujeres (Lee Na Jung y Baek Mi Kyung) y cuenta con los estelares de Lee Bo Young, Kim Suh Hyung, Lee Hyun Wook y Ok Ja Yeon.

Use for my talent / Pasión por la limpieza

Fecha de estreno: 11 de mayo

Anticipado remake chino de la serie coreana del 2018 Clean with passion for now, que seguirá el inesperado romance de dos almas completamente opuestas: el CEO de una empresa de limpieza con fobia a los gérmenes y una desaliñada trabajadora de la compañía.

El C-drama Use for my talent es estelarizado por Shen Yue, Jasper Liu, Dai Yun Fan y Yanan (de PENTAGON).

Love (ft. marriage and divorce)

Fecha de estreno: 13 de mayo

Llamado también Amor (Invitados especiales: matrimonio y divorcio), sigue la historia de tres mujeres de la radio, de 30, 40 y 50 años, respectivamente, que deberán enfrentarse de forma repentina a un turbulento giro en sus vidas personales.

Cuenta con el trabajo de Lee Ga Ryeong, Park Joo Mi y Jun Soo Kyung en los roles de las protagonistas Boo Hye Ryung, Sa Pi Young y Lee Shi Eun, según el orden de mención.

Originalmente, fue emitido del 23 de enero al 14 de marzo del 2021.

Move to heaven / Mudanzas al cielo

Fecha de estreno: 14 de mayo

Melodrama trata sobre un joven con síndrome de Asperger que, tras la muerte de su padre, deberá liderar el negocio familiar llamado Move to heaven, el cual consiste en organizar las pertenencias que dejan atrás los difuntos.

Mudanzas al cielo es una serie producida por Netflix basada en el ensayo Cosas dejadas atrás de Kim Sae Byul. Cuenta con el guion de Yoon Ji Tyun (Boys over flowers y Angel eyes), y es protagonizada por Lee Je Hoon, Tang Jung San y Hong Seung Hee.

Sisyphus: The myth / El mito de Sísifo

Fecha de estreno: 29 de mayo

Casi dos meses después de su emisión original en Corea del Sur, Sisyphus: The myth llegará a Netflix de los países latinoamericanos. También llamado El mito de Sísifo, cuenta el peligroso viaje que inicia el ingeniero genio Han Tae Sool con Kang Seo Hae, una guerrera del futuro que lo salvará de las amenazas que le persiguen tras descubrir accidentalmente oscuras verdades sobre el mundo.

Fue protagonizado por Cho Seung Woo y Park Shin Hye y es, oficialmente, el proyecto especial por el décimo aniversario de jTBC.