¿Qué dramas de Kwak Dong Yeon ver después del final de Vincenzo? Si te planteaste esta pregunta esta nota es para ti, pues aquí presentamos un especial de los K-dramas más destacados del intérprete antes de su trabajo en el recién culminado éxito de tvN y Netflix protagonizado por Song Joong Ki.

Kwak Dong Yeon es actor del drama Vincenzo de tvN. Foto: composición LR

Primero contaremos un poco sobre su vida. El ahora actor y cantante nació en Daejeon el 19 de marzo de 1997. A sus cortos 13 años emigró a Seúl desde su natal ciudad para cumplir su sueño profesional en el mundo del espectáculo, y dio su primer paso en este al debutar en My husband got a family.

En el drama familiar televisado por KBS en 2012 interpretó a un personaje secundario que le valió el reconocimiento al mejor actor infantil del 5th Korea Drama Awards de ese mismo año.

Desde entonces hasta la fecha, ha labrado un prolífico repertorio compuesto por 25 series y cuatro películas coreanas. Aunque en la mayoría de estos ha fungido como miembro del elenco de soporte, no cabe duda de que su trabajo ha perdurado y provocado gran impacto en la audiencia.

Tras el final de su ciclo como el querido y recordado Jang Han Seo de Vincenzo, sus fans esperan saludarlo pronto en alguna producción donde sea la estrella principal. Entretanto, aquí compartimos algunos de sus trabajos más destacados que puedes ir revisando.

Never twice

Never twice narra las vivencias de los huéspedes de Paradise Inn, una posada que se ubica al frente del hotel cinco estrellas propiedad de un poderoso conglomerado del rubro. Fue el primer trabajo de Kwak Dong Yeon como protagonista y en este dio vida al chaebol Na Hae Joon, el hijo de la familia cabeza de la cadena hotelera.

La serie de comedia familiar del 2018 se encuentra disponible mediante el Pass de Viki Rakuten, pero solo cuenta con subtítulos en inglés.

My strange hero

Serie de romance, comedia y misterio en donde interpretó al second lead Oh Se Ho, uno de los dos autores tras la expulsión del protagonista Kang Bok Soo (Yoo Seung Ho) de la escuela secundaria por injustas acusaciones de violencia escolar.

My strange hero (2018-2019) cuenta los increíbles sucesos en torno a Bok Soo desde de que él regresa luego de años a su antiguo centro de estudios para vengarse de Oh Se Ho y de su primer amor Son Soo Jung (Jo Bo Ah), la otra causante de las denuncias que derivaron en su retiro.

Al igual que Never twice, puedes ver Mi extraño héroe con el Pass de Viki Rakutten.

My ID is Gangnam beauty

En My ID is Gangnam beauty (2018) Kwak Dong Yeon caracterizó al second lead Yeon Woo Young, un encantador estudiante de grado superior y asistente de profesor que se enamora de la chica de primer año Kang Mi Rae (Im Soo Hyang) sin importar las mofas que ella recibe tras descubrirse sus cirugías estéticas.

Cha Eun Woo también participa en este romance, pero como el actor masculino principal y galán de Mi Rae. Puedes ver todos los capítulos de Mi ID es belleza de Gangnam a través de Viki (modalidad Pass).

Reunited worlds

En este drama de fantasía del 2017 interpretó al hermano menor de Sung Hae Sung (Yeo Jin Goo), un hombre que regresa a la vida más de una década después de su muerte a la edad de 19 años producto de un trágico accidente.

La serie gira en torno al reencuentro de este personaje cuya personalidad y apariencia permanecieron como la de un estudiante, con sus seres queridos y el amor de su vida, quien ahora tiene más de 30 años.

En el mundo de nuevo también forma parte del catálogo de Viki Rakuten para los usuarios suscriptos al Pass.

Love in the moonlight

Otro de los dramas que impulsaron su nombre a nivel internacional. En Love in the moonlight, serie histórica del 2016, fue Kim Byung Yeong, un guerrero de la espada y amigo cercano del príncipe heredero Lee Young (Park Bo Gum).

La serie también cuenta con el trabajo de Kim Yoo Jung en el protagónico femenino, y figura en Viki como Luz de luna pintada por las nubes.

It’s okay to not be okay

Kwak Dong Yeon solo realizó un cameo en It’s okay to not be okay, pero su trabajo en este drama fue tan aclamado que no puede faltar en el listado. En el aclamado éxito del 2020, coprotagonizado por Seo Ye Ji, fue Kwon Gi Do, el hijo de un postulante a la alcaldía y paciente del psiquiátrico OK.

Está bien no estar bien sigue el encuentro de una escritora con trastorno límite de personalidad con el cuidador del psiquiátrico OK y su hermano autista. Sus 16 capítulos se encuentran en el servicio streaming Netflix.