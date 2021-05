Baeksang Awards 2021: cómo votar por Kim Seon Ho, Song Joong Ki, Seo Ye Ji

Apoya a tus actores de K-dramas favoritos en los Baeksang Arts Awards 2021. La prestigiosa ceremonia abrió las votaciones de popularidad, única categoría que eligen los fans.

Las nominaciones técnicas para cine y televisión fueron reveladas el 12 de abril, pero solo al iniciar mayo se conoció la lista de celebridades que participan en el Inkisang femenino y masculino de la gala.

Al igual que el año 2020, esta votación se hará vía TikTok. La ceremonia de los 57th Baeksang Arts Awards se realizará el 13 de mayo con transmisión vía jTBC y online por la referida red social.

Actualmente, dos famosos por categoría han sacado ventaja y se disputan los primeros lugares.

Respecto a los varones, Kim Seon Ho lidera los votos en tiempo real. Además del Inkisang, está nominado a Mejor actor novato por Start Up. En segundo lugar, se posiciona Song Joong Ki, protagonista de Vincenzo que también compite en la terna principal de Mejor actor.

Kim Seon Ho y Song Joong Ki son los más votados del momento en los Baeksang Arts Awards - inkisang. Foto: composición/Naver

En cuanto a las mujeres, Seo Ye Ji (It’s okay to not be okay) va recogiendo más votos de fans. La sigue de cerca Shin Hye Sun, protagonista de Mr Queen. Ambas intérpretes también están nominadas a la categoría principal de Mejor actriz.

Seo Ye Ji y Shin Hye Sun. Foto: composición/Baeksang

Periodo de votación en los Baeksang Arts Awards

Se puede votar por tu actor o actriz favorita desde el 3 de mayo hasta el lunes 10. El cierre es a las 23:59 KST.

Nominados como Estrella masculina más popular

Kim Seon Ho

Kim Soo Hyun

Kim Young Dae

Kim Ji Hoon

Na In Woo

Park Jeong Min

Song Kang

Song Joong Ki

Um Ki Joon

Oh Jung Se

Yoo Ah In

Yoo Jae Suk

Lee Do Hyun

Lee Seung Gi

Lee Joon Gi

Lee Hee Jun y más.

Nominados al Inkisang (varones). Foto: Baeksang

Nominadas como Estrella femenina más popular

Kim So Yeon

Kim So Hyun

Kim Hyeon Soo

Park Gyu Young

Seo Ye Ji

Shin Hye Sun

Lee Joo Young

Jung Soo Jung y más.

Nominadas al Inkisang (mujeres). Foto: Baeksang

¿Cómo votar en los Baeksang Arts Awards?

Ingresar a TikTok

Buscar la cuenta oficial de los Baeksang 2021

Clic al link del perfil

Son tres votos disponibles por cada apartado, por cuenta, por día. Cuando llega al máximo, la pestaña ‘vote’ en celeste cambia a ‘complete’ en gris.

Si deseas recibir dos votos adicionales, pulsa el botón compartir para difundir el evento.

Votación de los Baeksang Arts Awards 2021. Foto: TikTok/Baeksang