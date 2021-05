From now on, showtime!: Park Hae Jin protagonizará dorama sobre fantasmas

Días después de celebrar su cumpleaños 38, Park Hae Jin emociona a sus fans al ser confirmado protagonista de From now on, showtime!, un próximo K-drama que combinará en su trama investigación, humor, romance y la poca tratada temática de los fantasmas.

El estelar del actor en el proyecto fue revelado el 3 de mayo KST junto con adelantos de lo que traerá la historia. Ese mismo día también se difundieron detalles sobre el estreno y el cast.

Park Hae Jin es un modelo, actor y cantante coreano de 38 años. Foto: Mountain Movement Management

Sobre From now on, showtime!

From now on, showtime! será una nueva serie coreana de investigación, romance y humor sobre personas que trabajan con fantasmas para descubrir misterios.

En la serie, el recordado protagonista de Cheese in the trap interpretará a Cha Cha Woong, un cautivamente mago de comentarios casi tan mordaces como su gélida apariencia. Él es una estrella en ascenso dentro del mundo de la hechicería por sus destrezas sin par que le permiten aparecer en televisión y espectáculos especiales.

También posee la habilidad de interactuar con fantasmas. Sin embargo, a diferencia de otras series en las que los personajes temen o guardan su distancia de los espectros, él los manipulará a su antojo y para beneficio propio.

Actor Park Hae Jin en Cheese in the trap. Foto: tvN

Cast y estreno de From now on, showtime!

From now on, showtime! se encuentra seleccionando a los actores que acompañarán en el cast al famoso coreano de 38 años.

Entretanto, adelantaron que otro de los personajes importantes para la trama será una oficial de policía con poderes ocultos. Este rol femenino tendrá una relación sentimental con Cha Cha Woong y lo acompañará en su aventura por resolver un incidente imprevisible en el que se ve envuelto.

Sobre la fecha de estreno, la producción de la nueva serie aún no la ha anunciado. En cambio, compartieron que el rodaje comenzará en agosto de este año y que aún negocian canal de trasmisión.