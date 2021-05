BTS: concept clips de “Butter”, con RM y Jungkook, y sus teorías

BTS continúa revelando los materiales adelantos de “Butter”, su próxima y segunda canción en inglés. Después de presentar la primera imagen teaser, al iniciar el 4 de mayo (KST) los coreanos más famosos emocionaron a su fandom ARMY con dos videos conceptuales protagonizados por RM y Jungkook, respectivamente.

La sensación por estos materiales audiovisuales fue tal que, solo en 10 minutos, cada una acumuló millones de visualizaciones en la cuenta oficial de Big Hit Music en Twitter.

También provocó que los fans tomen las tendencias mundiales con #2ndTasteOfButter y más hashtags relacionados.

Tal como pasó con el póster, las teorías y detalles hallados por los ARMY más minuciosos sobre estos videos cortos con Namjoon y Jungkook no pudieron faltar, y aquí compilamos algunas que destacan en las redes sociales.

¿La canción de fondo es spoiler de “Butter”?

Muchos fans creyeron escuchar un primer spoiler de lo que será “Butter” en el fondo musical de los concept clips. Sin embargo, se confirmó que la canción es “2020-Instrumental Version” de IamDayLight.

¿Concepto inspirado en el arte contemporáneo?

Se cree que el concepto de “Butter” tendrá influencia de los movimientos o corrientes artísticas contemporáneas como el pop art o el arte abstracto.

Esta teoría resonó desde la publicación de la imagen teaser, y ahora cobra fuerza nuevos aspectos encontrados por los fans. Uno de estos es la similitud entre la iluminación de los concept clips y la obra In real life de Olafur Eliasson, artista danés que, al igual que Bangtan, participó en el proyecto de arte Do it (around the world) organizado por Serpentine Galleries de Londres en 2020.

Comparación entre arte del danés Olafur Eliasson y el clip conceptual de "Butter". Foto: captura Twitter/@dreamymoonchild

Cada polaroid del póster representa a un miembro

Todo parece indicar que, tal como plantearon los fans anteriormente, cada una de las polaroids en el póster representa a un miembro de BTS.

Teoría sobre los clips conceptuales de "Butter". Foto: captura Twitter/@taegisgod

La gran duda continúa siendo quiénes protagonizaran los clips, pues solo quedan dos fechas para mostrar los respectivos materiales de los cinco miembros restantes: Jin, Suga, J-Hope, Jimin y V.