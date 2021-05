BLACKPINK: trainees evalúan a Lisa antes del final de Youth with you 3

Los aprendices de Youth with you 3, de iQIYI, fueron monitoreados durante casi tres meses por Lisa, de BLACKPINK, en lo que respecta a sus habilidades de baile. Al acercarse el desenlace del programa, a los trainees les tocó el turno de evaluar el desempeño de su mentora mediante una encuesta de satisfacción.

La maknae del grupo y talentosa estrella del K-pop afirmó en un inicio que recibiría una calificación promedio de B+ por parte de sus alumnos, ¿cuál habrá sido el resultado final?

Lisa, integrante tailandesa de BLACKPINK, en Youth with you 3. Foto: iQIYI

Resultados de Lisa

Contra sus propios pronósticos, ‘Thai Princess’ Lisa Manoban recibió puntuaciones que oscilaban entre A y A ++++++.

Cada aspirante reveló sus motivos personales tras la puntuación otorgada a la mentora de baile. Por ejemplo, BoogieFish (integrante de Caster) le dio un A+ “por ser una diosa del street dance”. Tony (Yu Jing Tian) también resaltó las destrezas de la ídolo, quien es oficialmente reconocida como una de las mejores main dancers de la actual generación del pop coreano.

Lisa (segunda) junto a Jisoo, Rosé y Jennie, sus compañeras de BLACKPINK. Foto: YG

Por otro lado, el trainee Lian Huai Wei resaltó la posición de la también rapera como integrante de BLACKPINK, “el grupo de chicas de nivel universal”. X (Duan Xing Xing) no vaciló en externar halagos para Lisa: “Carisma. Altamente cualificada. Dulce y fresca. Genio de la danza. Barbie girl”.

Neil (Duan Xing Xing) manifestó que le otorgaría 1.000 puntos incluso si el máximo fuese de 100. Acto seguido describió las virtudes de su mentora.

Neil, aprendiz de Youth with you 3. Foto: captura iQIYI

Krystian Wang (miembro de NOW UNITED), por su parte, compartió más detalles de su experiencia al ser monitoreado por Lalisa Manoban: “A, definitivamente. Parece que nos cuida meticulosamente. Es muy amable”.

Crayon (Cheng Yu Geng) respaldó a Wang, rememoró cuando la próxima solista se preocupó por su salud (en un capítulo de Youth with you 3 se reveló que él había tenido fiebre en las horas previas, por eso no se mantenía erguido y tuvo que retirarse para vomitar. Aunque regresó y dijo que estaba bien, Lisa le insistió que se sentara). ”Ella nos recuerda a cada uno de nosotros “, enfatizó Crayon.