Off Jumpol de Theory of love supera la COVID-19 y sale del hospital

Off de Theory of Love logró vencer sin problemas a la COVID-19. El actor tailandés de 30 años se recuperó casi una semana después de haber sido diagnosticado con el nuevo coronavirus. La compañía GMMTV dio las buenas nuevas a sus fanáticos, quienes habían copado las redes sociales enviando ánimo al famoso.

El pasado 22 de abril, su agencia confirmó que Off (Jumpol Adulkittiporn) había dado positivo al virus y que de momento era asintomático. Para monitorearlo y evitar otros contagios, fue aislado en un centro de salud.

Nueve días después, GMMTV publicó el siguiente comunicado en sus redes oficiales. El post está escrito en idioma tailandés e inglés.

Comunicado de GMMTV sobre Off. Foto: Twitter

Esta es su traducción al español:

“Les informamos que Jumpol Adulkittiporn (Off), actor de GMMTV que dio positivo a la COVID-19 y recibió tratamiento en el hospital, está ahora totalmente recuperado. De acuerdo a su tratamiento y los resultados de su evaluación física, Off está en buenas condiciones y ya no contagia el virus. Off ya ha sido dado de alta y puede ir a casa desde este 1 de mayo. Sin embargo, permanecerá en cuarentena y continuará monitoreando su salud por un periodo de tiempo recomendado por los médicos”.

Off agradece a fans

Off (Tumcial) fue protagonista del drama BL Theory of Love, historia donde compartió escenas con Gun en el 2019. Entre sus proyectos más recientes figuran las series Girl2K, 46 Days y Not Me.

Cuando se publicó su diagnóstico de COVID-19, Off tranquilizó a sus seguidores por su cuenta de Twitter y declaró que se esforzaría para “recuperarse lo antes posible”. También replicó un tuit que recopilaba los buenos deseos de sus fans.