Yesung y Park Gyu Young demuestran química en el teaser de “Beautiful night”

Luego de que anunciara el lanzamiento de su cuarto miniálbum y su primera canción con título en español “Amor perdido”, Yesung de SUPER JUNIOR estrenó el teaser de la canción “Beautiful night” junto a Park Gyu Young.

La actriz de It’s okay to not be okay demostró gran química al lado de Kim Jong Woon en el primer adelanto del tema principal que marcará su comeback en solitario tras un año y once meses.

El teaser de “Beautiful night” publicado en YouTube inicia con el título de la canción para dar pase a una melodía retro donde muestra las primeras interacciones entre Yesung y Park Gyu Young.

Ambas celebridades coreanas serán pareja en el MV y mostrarán cómo disfrutan del tiempo juntos bajo la luz de la luna en lo que parece ser una feria.

Respecto a “Beautiful night”, Label Sj dijo lo siguiente:

“Es un pop urbano con pop retro, y participó el músico Nokdu. En el video musical de la nueva canción contendrá una sensibilidad más profunda, se generan expectativas en cuanto a qué actuación y química mostrarán Yesung y Park Gyu-young”.

El álbum Beautiful night está programado para ser liberado en las plataformas de música y video el 3 de mayo a las 6.00 p. m. (KST).

Según la diferencia horaria, el comeback de Yesung de SUPER JUNIOR sería el 3 de mayo a las 4.00 a. m. en Perú.

¿Quién es Park Gyu Young?

Recientemente acaparó fama internacional tras su papel en It’s okay to not be okay para Netflix y tvN.

Asimismo, Park Gyu Young trabajó en dramas como The nokdu flower, Romance is a bonus book, Sweet home, entre otros.