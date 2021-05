Final de Vincenzo: Song Joong Ki y Jeon Yeo Been le dicen adiós al drama

No solo los fans tienen sentimientos encontrados con el final de Vincenzo. El elenco también expresó su nostalgia al llegar a los últimos capítulos de la serie de Netflix. Song Joong Ki, Jeon Yeo Been y Ok Taecyeon posan sosteniendo los libretos en la despedida al público compartida por tvN.

Vincenzo es una serie descrita como comedia negra, aunque también tenía fuertes elementos de acción, suspenso y drama. El trabajo de Park Jae Bum y la directora Kim Hee Won también incorporó toques sutiles de romance y múltiples referencias cinematográficas.

Song Joong Ki interpretó a Vincenzo Cassano, un abogado que creció en Italia tras ser adoptado cuando era niño. En este país comenzó a trabajar para la mafia, pero por un imprevisto se ve obligado a regresar a Corea del Sur. Contra sus propios planes, se convierte en un anti-héroe que trata de cobrar justicia por la corrupción del grupo Babel.

Song Joong Ki como Vincenzo Cassano, protagonista del K-drama que arrasa en Netflix. Foto: tvN

“Cuando salía a filmar pensaba cuán agradable sería si este proyecto nunca terminara, pero ya estamos cerca del capítulo final”, expresó.

Para el actor, el drama implicó un reto pues debía aprender líneas en italiano además de manejar varias escenas de acción. “Vincenzo es un hombre ‘extranjero‘ que en realidad no tiene mucho afecto por Corea y se encuentra con personas inusuales. Como en la historia, empecé este proyecto con dudas, pero al final me enamoré profundamente de ello”.

“Si los televidentes no me hubiesen enviado tanto amor y apoyo, no habría sentido esta felicidad. Continúen atentos hasta el último episodio. Mi gran anhelo es que Vincenzo se haya convertido en un jipuragi (cuerda que alude al drama) o inspiración en la rutina de sus vidas”.

Jeon Yeo Been y Vincenzo dirigen una nueva operación con ayuda de los inquilinos de Plaza Geumga. Foto: tvN

Por otro lado, Jeon Yeo Been le dio vida a la abogada Hong Cha Young. Su personalidad fuerte, impredecible y sin complejos trajo frescura a la historia. “Estoy muy agradecida con los televidentes que acompañaron a Vincenzo hasta ahora. Ha sido una experiencia emocionante vivir como Hong Cha Young”, comentó.

“No hubo alguien que no fuese sincero y por eso solo obtuve buena energía. Espero sinceramente que esta atmósfera permanezca con la audiencia. Por favor, presten atención a los héroes oscuros Vincenzo Cassano, Hong Cha Young y la familia de Plaza Geumga que perseguirán a los villanos hasta el final”, instó la actriz.

Jeon Yeo Bin como Hong Cha Young en Vincenzo. Foto: tvN

Aparentemente, Ok Taecyeon era un ingenuo practicante de leyes como Jang Jun Woo. Luego, sorprendió a todos al revelar su verdadera identidad: Jang Han Seok, un hombre sin escrúpulos que lidera los negocios de Babel.

“Aprendí mucho al filmar Vincenzo. Vi cuan duro trabajaron los seniors y el staff para que todo salga bien. No olvidaré los ocho meses que pasé en este proyecto. Muchas gracias a la audiencia por ver el drama y sigan a Jun Woo hasta el final”.

El capítulo final del K-drama Vincenzo se emite el domingo 2 de mayo por tvN y Netflix.