Kim Seon Ho, de Star up, regresa como cantante con “The reason it’s you”

Después de su salto definitivo a la fama en 2020 por su trabajo en el K-drama Start up, Kim Seon Ho está listo para retomar su faceta como cantante.

El 30 de abril KST, la agencia SALT Entertainment anunció que su aclamado representado lanzará el single “너라는 이유” (The reason it’s you), una colaboración con Epitone Project (Cha Se Jung).

Respecto al sencillo, esto es lo que comparte Newsen: “‘The reason it’s you’ es un pop suave con un sonido acústico brillante. Epitone Project estuvo a cargo de escribir, componer y producir, mientras que Kim Seon Ho participó cantando y escribiendo letras”.

Adicionalmente, SALT manifestó: “La colaboración surgió cuando nuestro actor apareció en el MV ‘Insomnia’ de Epitone, que fue lanzado el año pasado. Este es un obsequio que hemos alistado para los fans que siempre lo han apoyado, y es un obsequio que él preparó con su corazón, que esperamos puedan aceptarlo con alegría”.

Lanzamiento de “The reason it’s you”

La empresa publicó la primera imagen promocional con el también protagonista del próximo drama Seaside village chachacha. Además, reveló que la colaboración será lanzada el jueves 6 de mayo a las 6.00 p. m. KST.

Puedes revisar aquí los horarios según el país.

Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en Perú : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en Brasil : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en Colombia : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en Ecuador : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en Bolivia : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en México : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en Chile : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en Venezuela : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en Estados Unidos este : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en Estados Unidos oeste : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en Argentina : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en Uruguay : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Estreno de “The reason it’s you” de Kim Seon Ho en España: 1.00 p. m.

Primer teaser de "The reason it’s you", tema de Kim Seon Ho con Epitone Project. Foto: SALT

¿Cuándo debutó Kim Seon Ho como cantante?

El famoso coreano de 34 años no ha realizado su debut oficial como cantante. Sin embargo, ha incursionado en el rubro al participar en “Waikiki” (versión de los actores), tema de su drama protagónico Welcome to Waikiki 2.

También ha mostrado sus habilidades vocales en el programa 2 days & 1 night, donde se desempeña como miembro del elenco, y más recientemente al cantar junto a YoonA, de SNSD, el OST ícono de Goong.