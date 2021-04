Shin Sung Rok, actor de Vagabond, da positivo a COVID-19

El actor coreano Shin Sung Rok fue diagnosticado con COVID-19. Estos resultados llegan a cuatro días del inicio de su cuarentena preventiva, luego de que una de sus coestrellas del musical Drácula contrajera el coronavirus.

La primera prueba a la que se sometió el integrante de Master in the house tras el contagio de Son Jun Ho (24 de abril) fue negativa. Sin embargo, Shin Sung Rok permaneció en observación. Cuando sintió que hubo un cambio en su salud, el actor solicitó una nuevo test de descarte.

El miércoles 28 de abril, la agencia HB Entertainment confirmó que sus síntomas eran causados por COVID-19. La compañía también explicó que el protagonista de Kairos ya está siendo tratado en un centro de salud.

“Lamentamos preocupar al público. Como agencia, estamos haciendo lo mejor posible para que Shin Sung Rok reciba tratamiento y se recupere pronto”, declaró un representante a la prensa coreana.

Por otro lado, la producción de Master in the house señaló que el actor de 38 años grabó con ellos antes de estar en contacto con el caso confirmado de Son Jun Ho. Por ello, los otros integrantes del show (Lee Seung Gi, Cha Eunwoo, Yang Se Hyung y Kim Dong Yun) no fueron afectados.

El programa de variedades continuará filmándose con normalidad mientras Shin Sung Rok completa su recuperación del proceso viral.

Integrantes del programa de variedades Master in the house. Foto: SBS

¿Quién es Shin Sung Rok?

Shin Sung Rok nació el 23 de noviembre de 1982 y tiene 18 años de carrera como actor. La mayor parte de ella la desarrolló en el teatro musical, en el que es considerado uno de los talentos más prominentes.

En televisión, ganó popularidad con la comedia romántica My love from the star (Kim Soo Hyun y Jun Ji Hyun). En el 2019, apareció en la serie Vagabond, con Suzy y Lee Seung Gi; y, en el 2020, fue el actor principal de Kairos, un drama sobre viajes en el tiempo.