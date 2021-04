Namjoon de BTS aconsejó sobre liderazgo a Jungwon de ENHYPEN

En un grupo K-pop, cada integrante tiene un rol y el más importante sería el de ser líder, una gran responsabilidad que muy pocos idols han podido asumir con altura, como es el caso de Namjoon de BTS.

Namjoon tiene 27 años y Jungwon tiene 18 años. Foto: composición LR

RM es considerado uno de los mejores líderes de boybands en Corea del Sur. Y no solo dedica consejos a los Bangtan Boys, sino a otros artistas de su compañía como es el caso de Jungwon de ENHYPEN.

El líder del grupo rookie de HYBE reveló en una reciente entrevista que Namjoon de BTS le dedicó unas palabras cuando se le asignó el máximo cargo.

“Después del debut, tuve una fase en la que me sentía perdido. Entonces RM vino a aconsejarme sobre el liderazgo. Él dijo que ‘el líder no es alguien que se pone delante de otros miembros sino alguien que empuja detrás de los demás’ resonó. conmigo. Todavía lo recuerdo hasta el día de hoy. Me encantaría aprender cómo avanzar con los miembros, creando química entre nuestras dinámicas mientras lo hago”.

Fotografía de Namjoon de BTS como embajador de Louis Vuitton. Foto: LV

Como se sabe, Jungwon es uno de los menores del grupo, antes de Ni-ki, el maknae oficial.

En un inicio, se pensó que Heeseung como mayor de ENHYPEN tomaría el lugar como líder, pero este reveló que desistió, debido a que no se sentía preparado y porque pensaba que su compañero podría llegar mejor a los otros miembros, cuando le dedicara consejos y demás instrucciones.

ENHYPEN debutó el 30 de noviembre de 2020. Foto: HYBE

La cuarta semana de abril, ENHYPEN realizó su esperado comeback con la canción “Drunk-Dazed” y ya superó la venta de 350.000 copias. Asimismo, el videoclip sumó alrededor de 9.2 millones de reproducciones en YouTube.