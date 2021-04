Jeon Yeo Been sobre Vincenzo: Song Joong Ki me dio total confianza

Jeon Yeo Been ha saltado a la fama internacional como la abogada Hong Chayoung en el drama Vincenzo de tvN. La dupla que forma con Song Joong Ki, como individuos en busca de justicia con métodos de la mafia, tiene un magnetismo singular en pantalla.

El capítulo 20 de Vincenzo se estrenará el domingo 2 de mayo, pero antes de decirle adiós a la serie, la actriz de 31 años comentó su experiencia en el K-drama de tvN.

“Creo que la grabación termina esta mañana. He aprendido mucho de Hong Cha Young”, declaró en entrevista recogida por 10 Asia, el último 23 de abril.

En los detrás de cámaras de Vincenzo, Jeon Yeo Been se hizo notar por su iniciativa. En la escena del ‘abrazo de prueba’, por ejemplo, sugirió varias ideas para lograr el romántico resultado final que emocionó al público.

Song Joong Ki y Jeon Yeo Been en el detrás de escenas de Vincenzo. Foto: tvN

La actriz de 31 años agradeció a su compañero, quien tiene mucha más experiencia que ella, por crear un gran ambiente en el set.

“Song Joong Ki sunbaenim es alguien muy considerado por los demás. Es un buen senior que expande el tablero y te da confianza diciendo ’Haz todo lo que quieras hacer’, para que al ver la emisión final no te arrepientas de no haber probado algo”, afirmó.

“Por eso estoy muy agradecida con él, porque pude interpretar a Chayoung sin miedo alguno. Y también agradezco a la directora Kim Hee Won, por esta atmósfera de libertad”, expresó.

Jeon Yeo Been en Netflix

Si bien Yeo Been (o Yeo Bin) solo tiene tres años de experiencia en televisión, su carrera en películas independientes data desde el 2015. La industria conoce su talento. Con la cinta After my death (2018) arrasó con los premios de mejor actriz novata en festivales de ese año y en el codiciado Grand Bell Awards. La prensa coreana incluso la llamó ‘monster rookie’ por aquellos galardones.

Jeon Yeo Been y Um Tae Goo en Night in paradise. Foto: Netflix

¿Es Jeon Yeo Been la nueva ‘hija de Netflix’? Tras Vincenzo y la cinta noir Noche en el paraíso (que fue estrenada vía streaming en abril), la actriz fue confirmada como la protagonista de Glitch.

En este proyecto de Netflix, Jeon Yeo Been será una mujer que trata de encontrar a su novio desaparecido en medio de luces desconocidas. Con la ayuda de unos observadores de ovnis, ella descubrirá la verdad sobre un misterioso secreto. El guion está a cargo del escritor de Extracurricular.

“Realmente me gusta Netflix (risas). Es como un sueño hecho realidad. Aprecio mucho esa oportunidad”, comentó sobre este apelativo.