La famosa actriz de dramas y teatro Chun Jung Ha murió a los 52 años de edad el día 27 de abril a las 12.30 p. m., según informaron fuentes cercanas a la artista, que es recordada por sus papeles en Mouse y The king: Eternal monarch.

Chun Jung Ha fue una cotizada actriz de teatro. Foto: NewIs

El 28 de abril, Yonhap News se comunicó con la familia, donde indicaron que la fallecida interprete padecía de presión arterial baja y fue encontrada sin vida en su casa en la víspera.

Los parientes de Chun Jung Ha presumen que la causa de la muerte fue por hipotensión y la falla de uno de sus riñones.

Asimismo, informaron que se instaló el ataúd de la fallecida actriz en la sala funeraria del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur.

¿Quién fue Chun Jung Ha?

Chun Jung Ha o Cheon Jeong Ha se graduó del Departamento de Educación en Historia de la Universidad Hongik. Inició su carrera en la actuación en el año 1990.

En cuanto a su carrera como actriz de teatro, se desempeñó en obras como: Youth Prayer, Rat, The wolf grows from the eyeballs, Jungpan, Box, Our happy young day, entre otros.

Por otro lado, en el mundo de K-dramas, Chun Jung Ha será recordada por su fans por haber participado en Flower evil de tvN (ep.13), Stranger 2 de tvN (ep.14), More than friends de jTBC, Beyond evil de jTBC y The king: Eternal monarch de SBS junto a Lee Min Ho y Kim Go Eun.

Chun Jung Ha participó en el drama The king: Eternal monarch. Foto: SBS

Su último trabajo para dramas coreanos fue para Mouse, como madre del personaje Na Chi Kook. Chun Jung Ha compartió roles para tvN con los actores Lee Seung Gi, Lee Hee Joon, Lee Seo Jun y Park Joo Hyun.