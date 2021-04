MAMAMOO: “Es increíble que tengamos fans en lugares que aún no visitamos”

Quedan pocos días para disfrutar de la energía de MAMAMOO y sus poderosas voces en el escenario de LIVENow. Si bien la pandemia impide una conexión cara a cara con sus fans, las cuatro estrellas desbordan emoción por el concierto que realizarán este 1 de mayo.

“Aunque es un evento virtual, actuaremos como si nuestros Moomoos estuvieran ahí con nosotras. Así que lo que se puede esperar es una experiencia increíble”, comentó la rapera Moonbyul.

Previo al gran evento, MAMAMOO habló en una entrevista compartida por LIVENow sobre el show que también conmemora su aniversario de debut en el K-pop.

Solar: Será como un regalo, con todos los hits de nuestros 7 años como MAMAMOO.

Hwasa: Mostraremos algunos temas que no habíamos interpretado en mucho tiempo y ha sido emocionante prepararlos. Si te sientes cansado de tu rutina diaria, nos encantaría que te unieras a nosotras en este espectáculo.

¿Qué canción les hace más ilusión interpretar?

Wheein: “Uhm Oh Ah Yeh’ es una canción en la que intercambiamos miradas mutuamente y nos lo pasamos muy bien. Cada vez que interpretamos esta canción, resulta muy divertido y emocionante.

Hwasa: También hemos preparado una versión rock de “Gogobebe” que va a ser impresionante.

Moonbyul: El entusiasmo de nuestros fans es lo que más ilusión nos hace. Sobre todo cuando es algo tan especial como este evento virtual. Cuando nos preparamos para un espectáculo siempre tenemos una cosa en mente: «¿cuánto le va a gustar a nuestros Moomoos?»

Wheein: Con más eventos virtuales «sintacto» («sin» + «contacto»), es bastante triste no poder experimentar el entusiasmo y la alegría directamente con los fans, pero aun así nos llega la energía cuando leemos sus comentarios en nuestras redes.

A pesar de sus años de experiencia frente al micrófono, Solar admite que todavía sienten los típicos nervios antes de cualquier presentación. Pero la experiencia también les ha concedido el poder de usar esta sensación como combustible para sus cautivadoras puestas en escena.

Solar: Sí que nos ponemos nerviosas, pero cuando hablamos entre nosotras del evento y nos decimos a nosotras mismas que “estamos preparadas”, esa sensación de ansiedad se convierte en ilusión en cuanto nos subimos al escenario.

Hwasa: Siento que me transformo en “una yo diferente” cuando me subo al escenario. Sobre todo cuando nos encontramos con los fans y vemos el brillo en sus ojos: De repente me siento mucho más segura.

Hwasa de MAMAMOO. Foto: Instagram

El concierto de Live Now tiene escenarios referentes a Nueva York. ¿Por qué tomaron a esta ciudad como inspiración?

Hwasa: Sentimos la energía de la ciudad cuando visitamos Nueva York; con esas luces tan espectaculares y las personas tan ajetreadas. Pensamos que se parecía mucho a cómo disfrutamos nosotras del escenario cuando actuamos.

Moonbyul: Tenemos una canción titulada «New York». Captura la pasión de Broadway y nuestro escenario para LIVENow también transmitirá esa misma energía.

Los siete años de MAMAMOO

Desde el 2014, MAMAMOO se ganó paso a paso el respeto de la industria. Ahora su nombre está asociado a “poder vocal” y “reinas de las presentaciones en vivo”. Aunque ahora lucen varios premios en el estante, la líder de la girlband considera que uno de sus mayores logros es ver fans de diversas nacionalidades pendientes de su música.

Solar: No estoy segura de que sea un triunfo, pero Moomoos de todo el mundo nos envían mensajes de apoyo en nuestras redes. Es increíble que tengamos admiradores en lugares a los que todavía no hemos podido ir; estamos muy agradecidas. Nos gustaría visitarlos en algún momento en el futuro y mostrarles nuestra gratitud.

Solar de MAMAMOO. Foto: Instagram

¿Qué consejo se darían a vosotras mismas cuando empezaron su carrera como MAMAMOO?

Moonbyul: Durante los siete años hemos vivido momentos muy difíciles. Pero con las otras compañeras, juntas como grupo, hemos crecido mucho. Si me encontrase con mi yo de hace siete años antes de debutar, la animaría a mirar hacia el futuro y ver todo el crecimiento que tiene por delante.

Hwasa: Si me encontrase con mi yo de hace siete años, le diría que disfrutase y saborease las experiencias. Siempre pienso que lo puedo hacer mejor y eso me ha impedido apreciar al máximo nuestros momentos juntas.

Al 2021, todas las integrantes de la girlband han lanzado proyectos independientes a MAMAMOO. Wheein, por ejemplo, concluyó las promociones de su miniálbum Redd el último 26 de abril.

Wheein de MAMAMOO. Foto: Instagram

¿De dónde saca cada una su inspiración a nivel musical para conseguir su propio sonido?

Moonbyul: A mí me gusta mucho la moda, así que suelo buscar en libros y revistas de moda. Además, hace poco empecé a presentar mi propio programa de radio y me inspiro cuando hablo con los invitados del programa.

Wheein: Mis amigos, mi gato Ggomo, y nuestros fans. Me inspiro en las personas a las que más aprecio de mi alrededor. De hecho, en mi disco en solitario tengo canciones sobre Ggomo y nuestros fanáticos.

Moonbyul: Después de nuestros proyectos en solitario nos sentimos más estables y mejores como grupo. Pensamos que esa sensación de seguridad y estabilidad saca lo mejor de nosotras en nuestras actuaciones.

Hwasa: Creo que hemos demostrado a Moomoo que cada miembro tiene un estilo diferente e individualidad. Parece que a los fans les encanta la sinergia de nuestras distintas personalidades y cómo conforman MAMAMOO.

MAMAMOO espera el reencuentro

El estallido de la pandemia en el 2020 fue una situación imprevista que afectó sus actividades. En febrero, MAMAMOO tuvo que cancelar las promociones del álbum que habían lanzado en Japón. Meses después, cuando realizaron su comeback con “AYA”, los programas musicales se grababan sin público, como parte de las políticas de prevención.

Solar: La pandemia ha traído muchas situaciones difíciles. Sobre todo me apena y me decepciona haber perdido la oportunidad de encontrarnos con los fans.

¿Cómo se sintieron frente a esa situación? ¿Les pareció un buen momento para la creatividad o aprovecharon la oportunidad para reflexionar?

Wheein: Soy muy hogareña, así que me quedé en casa y aproveché para estar sola y apartarme de una vida diaria muy ajetreada. Es lo que inspiró mi disco en solitario.

Moonbyul: No me permití venirme abajo, encontré la forma de valorar mi vida diaria y descansar. También he dedicado tiempo a crecer como persona, como artista.

Moonbyul de MAMAMOO. Foto: Instagram

¿Qué estrategias para relajarse usan cuando se sienten agobiadas?

Solar: A mí me gusta hacer ejercicio en casa. Está muy bien porque no necesitas ningún equipamiento en concreto y he compartido algunos vídeos de entrenamiento (por el canal de YouTube).

Hwasa: Yo salgo a conducir. Sobre todo me gusta conducir de noche o pronto por la mañana cuando no hay nadie, o por las carreteras del río Han. Cuando respiro el aire nocturno, se me despeja la mente y me calmo.

¿A quién recurren cuando necesitan reír?

Moonbyul: Yo llamo a mi madre, tanto si es por algo que me preocupa como si es por algo que me hace feliz. Cuando la contacto, siempre me apoya mucho y a veces me riñe, pero siempre siento su amor por mí y me apoyo mucho en ella.

Wheein: Yo también llamo a mi madre. Hablamos de cualquier cosa y solo el hecho de hablar con ella ya me hace sentir mejor. Para mí es como una amiga muy cercana.

Concierto virtual de MAMAMOO incluirá hits como "Aya", "Dingga", "Egotistic" y más. Foto: LIVENow / RBW

Gracias a las plataformas digitales, MAMAMOO podrá acercarse a su fandom. Claro que uno de sus más grandes deseos es volver a escuchar en vivo los ‘fanchants’ de Moomoo, cuando el contexto y la “normalidad” lo permita.

“Los echamos muchísimo de menos. Espero que llegue pronto el día en el que podamos verlos de nuevo”, expresó Wheein.

CONCIERTO DE MAMAMOO

El concierto online de MAMAMOO se realizará el sábado 1 de mayo en diferentes transmisiones según la región de residencia. Para Américas, la cita es a las 8 p. m.

Más información y entradas a la venta: http://bit.ly/MamamooXVastion

.