Kim Go Eun: dorama Yumi’s cells revela al elenco y detalles de sus temporadas

El equipo de producción de Yumi’s cells ha revelado nuevo detalles del drama de romance y ficción. Entre estos figuran el elenco que acompañará a la protagonista Kim Go Eun, el formato visual y episódico, y la llegada de más de una temporada.

¿De qué trata Yumi’s cells?

El drama seguirá la vida de una oficinista común de 32 años llamada Yumi, pero contada desde la mirada de sus células cerebrales que controlan sus pensamientos, sentimientos y acciones.

Está basado en el popular webtoon homónimo de comedia, romance y fantasía creado por Lee Dong Gun, el cual fue publicado desde 2015 hasta el 2020.

Sobre su producción, contará con la dirección de Lee Sang Yeob (My holo love, A piece of your mind) y el trabajo conjunto de Song Jae Jung (W, Memories of Alhambra), Kim Yoon Joo (Find me in your memory), Kim Kyung Ran en el guion adaptado de la obra ilustrada.

Elenco de Yumi’s cells

Estos son los actores coreanos confirmados en el elenco de Yumi’s cells y los respectivos personajes que interpretarán.

Kim Go Eun será la oficinista Yumi

será la oficinista Yumi Ahn Bo Hyun será Goo Woong, un desarrollador de juegos

será Goo Woong, un desarrollador de juegos Lee Yoo Bi será Ruby

será Ruby Park Ji Hyun será Sae Yi, la amiga de Goo Woong

Además, Choi Minho, de SHINee, realizará una aparición especial y Park Jinyoung de GOT7 podría aparecer en la segunda temporada interpretando a Yoo Yabi, un novio de Yumi (actualmente evalúa aceptar el rol).

Kim Go Eun protagoniza Yumi's cells. Le acompañan en el reparto Ahn Bo Hyun, Minho y más actores. Foto: composición Naver/BH

Temporadas de Yumi’s cell y formato

El nuevo K-drama promete salir de lo convencional. Además de ilustrar la historia mediante escenas que combinen la vida real con la animación, seguirá un formato episódico diferente al común de las series televisivas coreanas al contar con 14 capítulos por cada una de sus varias temporadas .

Esto es lo que detalla la producción respecto a los mencionados puntos:

“Para conseguir el mayor el encanto y trabajo original, combinamos tanto imágenes de la vida real como animaciones. Tendrá un nuevo formato episódico y se está preparando como un drama con varias temporadas, el cual tendrá 14 episodios por temporada. Planeamos saludar a los espectadores con una nueva experiencia visual nunca antes vista con la que se pueda relacionar”, adelantó un ejecutivo de la serie.

Kim Go Eun es una actriz y modelo coreana de 29 años. Foto: BH

¿Cuándo se estrena Yumi’s cells?

Las células de Yumi está programado para salir al aire durante la segunda mitad del 2021 vía TVing y tvN.