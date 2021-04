Oscar 2021: ¿por qué Youn Yuh Jung y Brad Pitt se volvieron viral?

El 25 de abril se celebró la edición número 93 de los premios Oscar. Entre todas los hechos que marcaron la gala, hubo uno que se volvió trending topic, nos referimos a la interacción entre Youn Yuh Jung y Brad Pitt.

Youn Yuh Jung dando su mensaje de agradecimiento en los Oscar 2021. Foto: abc

Youn Yuh Jung y Brad Pitt

El actor de Once upon a time in Hollywood fue elegido para anunciar la categoría como mejor actriz de reparto 2021 y al mencionar el nombre de la ganadora pronunció erróneamente el apellido de la actriz coreana.

Ante esta situación y durante su mensaje en agradecimiento en los Oscar 2021, Youn Yuh Jung tomó con gran humor el desliz de Brad Pitt y decidió hacer un breve monólogo sobre cómo pronuncian su nombre.

“Señor Pitt, finalmente... ¡Encantada de conocerte! ¿Dónde estabas mientras estábamos filmando? Es un gran honor conocerte. Como saben, soy de Corea, y en realidad mi nombre es Youn Yuh-jung, en la mayor parte de Europa, la gente me llama ‘Yoh Yun’ y algunos de ellos me llaman ‘Yuh Yun’, pero esta noche están todos perdonados”.

Posterior al speech de la artista de Minari, los nombres de los actores se colocaron en los primeros lugares de términos de búsqueda en internet.

Pero, la redes sociales estallaron luego de que se publicaran fotografías del encuentro de Youn Yuh Jung y Brad Pitt. Estas son las imágenes que se volvieron viral.

La fotografía de Brad Pitt y Youn Yuh Jung que dio de qué hablar durante los Oscar 2021. Foto: AFP

Brad Pitt y Youn Yuh Jung juntos tras el anuncio de Mejor actriz de reparto en los Oscar 2021. Foto: AFP

Youn Yuh Jung de Minari en los Oscar 2021

Youn Yuh Jung se convirtió en la primera coreana en ganar la estatuilla a mejor actriz de reparto en los Oscar y, ante el recibimiento, la artista agradeció al director y compañeros de elenco.

“Estando yo aquí, no puedo creer que esté aquí. Ok, déjame recuperarme. Gracias. Muchísimas gracias a los miembros de la Academia que votaron por mí y en este discurso como suelen decir. Gracias a la maravillosa familia Minari: Steve, Isaac, Ye-ri y Noel, Alan, nos convertimos en una familia. Y sobre todo, sobre todo, Lee Isaac Chung, sin él, no estaría aquí esta noche. Era nuestro capitán y mi director, así que gracias a ti. Demasiadas gracias para ti”.