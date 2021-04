Oscar 2021: famosos coreanos felicitan a Youn Yuh Jung por histórico triunfo

Youn Yuh Jung escribió un capítulo aparte en la historia del cine de su natal país por su logro en los Oscar 2021. A sus 73 años, la noche del 25 de abril, la veterana intérprete se convirtió en la primera coreana (y la segunda asiática) en ganar un premio de actuación de la Academia.

El hito que estableció por su caracterización de la abuela Soonja de Minari suscitó una celebración masiva y en esta no podían faltar personajes famosos de Corea del Sur. Aquí te contamos quiénes felicitaron a la también figura de K-dramas y qué es lo que dijeron.

Choi Woo Shik saluda a Youn Yuh Jung

Choi Woo Shik de Parasite, película de Bong Joon Ho que arrasó en los Oscar 2020, declaró ante los medios: “La felicito sinceramente por ganar el premio a la mejor actriz de reparto en los Oscar. Mientras veíamos la transmisión, todos lo deseábamos desesperadamente. Lloré mientras lo veía. Espero que siempre esté sana y aparezca activamente en grandes proyectos. ¡Felicidades por el premio una vez más!”.

Choi Woo Shik, actor de Parasite. Foto: Naver

Park Jung Min saluda a Youn Yuh Jung

Su coprotagonista en la cinta dramática Keys to the heart manifestó mediante Sports Chosun: “Creo que es un resultado natural. Felicito sinceramente a Youn Yuh Jung por su premio Oscar. También recordaré este momento hoy durante mucho tiempo y espero que Youn Yuh Jung también tenga un día espléndido. Como su junior, no podría desear nada más mientras ella feliz y saludablemente nos muestre más películas”.

Park Seo Joon saluda a Youn Yuh Jung

Vía News1, Park Seo Joon, su colega en el programa Youn’s stay, compartió: “¡Felicitaciones por su victoria! Incluso, cuando aparecimos juntos en Youn’s stay, era alguien a quien admirar. Estoy seguro de que ese también habría sido el caso en el set de Minari. Creo que es por eso que la abuela Soonja en la película se sintió más tierna y encantadora. Realmente la felicito por su Oscar y espero que continúe estando saludable. Una vez más, felicitaciones”.

Kim Go Eun saluda a Youn Yuh Jung

La protagonista de The king: Eternal monarch Kim Go Eun subió en las stories de su Instagram una captura del momento en el que Youn Yuh Jung brindó su discurso de aceptación. La imagen estuvo acompañada de las frases: “Las mejores noticias de la historia” y “Wow” junto a un sticker de un bebé llorando.

Saludo de Kim Go Eun. Foto: Soompi

Bae Doona saluda a Youn Yuh Jung

Bae Doo Na también saludó a Youn Yuh Jung mediante las historias de Instagram. La intérprete de 41 años subió la captura de un artículo sobre el hito de la veterana con las frase: “¡Vaya! ¡La ganadora del Oscar Sunsaengnim! ¡Felicidades!”.

Bae Doona sobre el triunfo de Youn Yuh Jung en los Oscar 2021. Foto: Soompi

Song Hye Kyo saluda a Youn Yuh Jung

Song Hye Kyo, quien se alista para regresar a la pantalla chica con Breaking up y The glory, publicó en su cuenta personal una foto de Youn Yuh Jung con su Oscar por ser la mejor actriz de reparto del 2021. En la imagen se pudo leer: “Sunsaengnim, ¡felicitaciones!”.

Publicación de Song Hye Kyo tras el triunfo de Youn Yuh Jung. Foto: Soompi

Presidente Moon Jae In saluda a Youn Yuh Jung

Mediante una carta, el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, compartió su sentir por el triunfo histórico de Youn Yuh Jung y Minari. Además, rememoró brevemente la hazaña previa de Parasite.

Esta es la traducción de su mensaje, conforme Soompi.

Traducción al español de la carta del presidente coreano Moon Jae In. Foto: captura Soompi