EXO: Chen y su esposa celebraron el primer cumpleaños de su hija en SHILLA

Chen y su esposa celebraron la primera fiesta de cumpleaños de su hija en el hotel de lujo SHILLA, de Seúl, confirmaron el 25 de abril medios coreanos como Sports Kyunghyang.

Como se reportó anteriormente, en enero del 2020, el vocalista principal de la boyband EXO anunció que contraería matrimonio con su novia, y que esperaban el nacimiento de su bebé. Tres meses después, la infante llegó al mundo en medio del festejo internacional por el fandom EXO-L.

Chen es vocalista principal de la boyband K-pop EXO. Foto: SM

La ceremonia en el suntuoso local de la ciudad capitalina de Corea del Sur fue de carácter privado; sin embargo, los K-media compartieron algunos detalles de lo que fue el agasajo.

Según estos informes, los progenitores de la menor vistieron ropa tradicional y no faltó la tradicional sesión de fotos familiar.

En particular, destacaron el momento cuando el ídolo del K-pop de 28 años realizó la promesa de ser un buen padre. Respecto a la madre, no se han compartido mayores detalles debido a que no es una celebridad.

Chen y su esposa

El 13 de enero del 2020, Chen de EXO anunció mediante una carta sus planes de casarse con su novia y la llegada del primer hijo de ambos.

La pareja se casó poco después y recibió a su hija el 29 de abril pasado en una clínica de Cheongdam-dong.

Esta última noticia fue revelada por la agencia del famoso coreano, SM Entertainment. La empresa también confirmó el sexo de la infante (información que habían mantenido en reserva hasta entonces).

Kim Jong Dae (Chen) es un cantante, modelo y compositor coreano de 28 años. Foto: SM

Chen y el servicio militar

Actualmente, Kim Jong Dae (nombre real) se encuentra de vacaciones del servicio militar que inició el 26 de octubre del 2020.

Sobre su baja, debido a su modalidad (activo), se estima que culmine su periodo en el Ejército en enero del 2022.