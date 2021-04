Lee Ji Hoon cuenta cómo afectó salida de Ji Soo a River where the moon rises

El K-drama histórico River where the moon rises llegó a su fin tras superar la crisis por el cambio de protagonistas en plena emisión. En una entrevista con XSportsnews, el actor Lee Ji Hoon habló con franqueza sobre las dificultades del elenco tras la salida de Ji Soo.

En febrero pasado, cuando se habían emitido seis capítulos del drama, un escándalo de bullying estalló involucrando al intérprete de On Dal. Tras el rechazo del público, el actor fue retirado del elenco y la producción se vio en apuros para buscar su reemplazo.

Na In Woo fue el elegido y apenas aceptó, comenzó a grabar. Él apareció desde el capítulo 7, pero como el drama ya había filmado el 80% de episodios, parte del elenco debía volver a grabar escenas con el nuevo protagonista. Cuando esta prioridad se completó, pasaron a rodar otra vez los primeros episodios para corregir la continuidad y eliminar a Ji Soo.

Kim So Hyun y Na In Woo en sus personajes de River where the moon rises. Foto: KBS

“Cuando las noticias sobre Ji Soo salieron, no estaba en el set porque tenía descanso ese día. Me enteré por una llamada telefónica. El director es muy impetuoso y tiene un liderazgo fuerte. Como debíamos comenzar a grabar contra reloj, no había tiempo de pensar sobre otra cosa”, contó Lee Ji Hoon o Go Geon en River where the moon rises.

“En el caso de Na In Woo, leí que solo tuvo un día para prepararse y terminó grabando alrededor de 40 escenas por día. Él es incluso más novato que yo, así que me centré en ser responsable en lugar de solo pensar en el problema”, explicó.

Lee Ji Hoon agregó que su trabajo extra fue menor comparado al de la protagonista Kim So Hyun, quien fue la más afectada con la refilmación.

Kim So Hyun como la princesa Pyeonggang en River where the moon rises. Foto: KBS

“Ella rodó el equivalente a dos dramas en cinco meses. Tuvo la mayor cantidad de re-grabaciones. Yo terminé lo que me correspondía en tres días, pero So Hyun e In Woo tuvieron que filmar las correcciones por todo un mes”, fue su comentario.

Esta fue una razón por la que la agencia de Lee Ji Hoon ofreció no recibir pago por el rodaje adicional, pero ello también se debió a que la prioridad era evitar el fracaso total del K-drama.

“Mi agencia pensó que no era un buen momento para discutir más honorarios cuando la vida de nuestra serie estaba en la línea, y el elenco y el staff estaban luchando con el trabajo en el set. Creo que por eso se publicaron los artículos de esa forma”.