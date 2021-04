Kim Go Eun se declara fan de Vincenzo y Woo Do Hwan la sorprende en IG Live

El último 23 de abril, la carismática Kim Go Eun festejó sus nueve años de vida artística con una transmisión en vivo vía Instagram. Mientras hablaba con sus fans, fue sorprendida por su co-estrella del drama The king eternal monarch, Woo Do Hwan.

Con el cabello corto y negro, Kim Go Eun dejó ver el nuevo look que la convierte en Yumi, protagonista del nuevo K-drama que filma con Ahn Bo Hyun. Como parte del agradecimiento a sus seguidores, ella preparó un par de canciones que cantó en vivo.

Aquí deleita con “Someone like you” de Adele y “Run with you” de Sunwoojunga.

La estrella de Goblin tampoco ha podido resistirse al drama coreano que es sensación del momento. Ante la pregunta de los espectadores, Kim Go Eun recomendó Vincenzo como la serie que está viendo actualmente.

La actriz exclamó “Vincenzo jjang!” (Vincenzo es lo mejor) entre risas.

Woo Do Hwan, quien está actualmente cumpliendo servicio militar, no se perdió la oportunidad de saludar a su colega. Él comentó la transmisión para mostrar que estaba escuchándola hablar.

Al ver su usuario, Kim Go Eun lo llamó por el nombre de su personaje en la serie del 2020. “¡Oh, nuestro Eunseop está aquí! Woo Do Hwan, Do Hwanie, ¿te está yendo bien, verdad?”, expresó.

Woo Do Hwan en The king: Eternal monarch. Créditos: Instagram

Kim Go Eun en Yumi’s Cells

A un año de ser la teniente Jung Tae Eul en su K-drama con Lee Min Ho, Kim Go Eun pasa nuevamente a interpretar un personaje de webtoon. Hace pocos días, comenzó a grabar la serie Yumi’s Cells, basada en una historia gráfica muy popular en Corea del Sur.

Yumi es una oficinista común en sus treintas y la historia muestra su vida desde la perspectiva de sus células cerebrales. Causa expectativa cómo adaptarán esta temática al formato televisivo.